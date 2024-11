De Grand Prix Drivers Association, de vakbond van de Formule 1-coureurs, heeft een duidelijke boodschap voor FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. De GPDA neemt het in een officiële verklaring indirect op voor Max Verstappen en Charles Leclerc, nadat de twee coureurs eerder door de FIA werden bestraft voor hun taalgebruik.

Verstappen gebruikte tijdens het persmoment in Singapore eind september het woordje ‘fucked’ om de prestaties van zijn RB20 te omschrijven. De Nederlander kreeg een taakstraf voor het gebruik van het scheldwoord, een onterechte actie van de FIA volgens veel van zijn collega’s. Charles Leclerc beging tijdens het Grand Prix-weekend in Mexico dezelfde fout, en liet ook het woord ‘fuck’ vallen tijdens de persconferentie na de race. De Monegask kwam weg met enkel een boete, omdat hij zich gelijk voor zijn taalgebruik verontschuldigde.

LEES OOK: Britse media counteren Verstappen over vermeende vooroordelen

De Grand Prix Drivers Association, de vakbond waar alle Formule 1-coureurs in zitten, neemt het nu op voor de twee coureurs. “Onze leden zijn professionele coureurs, racen in de Formule 1, de hoogste klasse van de internationale motorsport. Ze zijn gladiatoren en elk raceweekend verzorgen ze een geweldige show voor de fans”, zo begint het officiële persbericht van de vakbond.

Volgens de GPDA is zowel Verstappen als Leclerc veel te streng bestraft. “Er is een verschil tussen schelden met als doel om anderen te beledigen en algemeen schelden, wat je gebruikt om slecht weer te omschrijven, of inderdaad een object zoals een Formule 1-auto, of een omstandigheid tijdens het rijden”, gaat de verklaring verder.

Sieraden en ondergoed

De vakbond eist verder in de verklaring dat de FIA open kaart speelt over waar het geld van de boetes terechtkomt, en ook de FIA-voorzitter krijgt kritiek op zijn strenge optreden tegenover de coureurs. Zo werd Lewis Hamilton meerdere keren volgens de vakbond ‘onnodig’ door de FIA gewaarschuwd om zijn sieraden af te doen.

“We dringen erop aan bij de FIA-voorzitter dat hij ook eens na moet gaan denken over zijn eigen toon en taalgebruik, wanneer hij praat tegen of over onze coureurs. Of dat nu publiekelijk is of anders. Verder zijn onze leden allemaal volwassen. Zij hebben geen instructies nodig via de media over onnodige zaken als het dragen van sieraden en ondergoed”, aldus de GPDA.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!