Ook voormalig president-directeur van Ferrari, Luca di Montezemelo, heeft de FIA een verbale draai om de oren gegeven. Hij vindt dat de wereldautosportfederatie zwaar overdrijft met de vele straffen aan Formule 1-coureurs. “Wat zou men vroeger hebben gedaan in het iconische duel tussen Gilles Villeneuve en René Arnoux? Hen in de gevangenis hebben gegooid?”

Di Montezemelo is niet de eerste die kritiek heeft op de FIA als het gaat om zowel de hoogte als de inconsistentie van de vele straffen, die werden opgelegd in het afgelopen F1-seizoen. Zo riep recent Jos Verstappen in een interview met FORMULE 1 Magazine de FIA nog op om heel snel te gaan professionaliseren op dit vlak. Ook de coureurs zelf kwamen afgelopen seizoen collectief in het geweer, onder andere naar aanleiding van de opgelegde straf aan Max Verstappen vanwege het gebruik van het woordje ‘fucked’ in een FIA persconferentie.

Di Montezemelo vindt dat de FIA de coureurs op de baan komend seizoen juist agressiever moet laten racen. Hij heeft tegenover Radio GR Parlamento in Italië de FIA opgeroepen om coureurs niet te belemmeren hun emoties te tonen en ze aan te moedigen voor inhaalacties te gaan.

‘F1 bestaat bij gratie van gezonde duels’

“F1 bestaat namelijk bij de gratie van gezonde, scherpe duels. Wat zou men vroeger hebben gedaan in het duel tussen Gilles Villeneuve en René Arnoux? Hen in de gevangenis hebben gegooid?”, aldus Di Montezemelo, refererend aan een iconisch duel in 1979 tijdens de Franse GP. Beide coureurs reden destijds in de laatste ronden wiel aan wiel, waarbij ze met de banden meermaals tegen elkaar knalden.

Over de huidige toepassing van de regels is de Italiaan allesbehalve enthousiast. “Ik denk dat we overdrijven, zowel wat betreft het fysieke contact als het overschrijden van de track limits. Formule 1 wordt op deze manier een precisiehorloge. We moeten ruimte laten voor emotie, moed en de kwaliteiten van de coureurs, die niet op de millimeter moeten kijken. Dit is een van de punten waarover we moeten nadenken om dingen een beetje te veranderen.”

Zie hieronder het duel tussen Villeneuve en Arnoux in 1979



