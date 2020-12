Vorige week stapte Louis Camilleri per direct op als ceo van Ferrari. Wie de opvolger van de Egyptenaar wordt, is nog niet bekend, maar Luca di Montezemolo, die tot het einde van 2014 de president was van Ferrari, wil de Italiaanse renstal helpen. “Het doet me pijn dat ze het zo moeilijk hebben.”

Camilleri, die ook nog bestuursvoorzitter was bij Ferrari-sponsor Philip Morris, trad af wegens persoonlijke omstandigheden. Hij raakte onlangs besmet met het coronavirus, maar dat zou niet de reden zijn van zijn plotselinge vertrek. Hij wordt nu tijdelijk opgevolgd door Ferrari-president John Elkann, die dus nu een dubbelfunctie bekleedt. Ferrari is nog op zoek naar een permanente vervanger, maar heeft nog niemand gevonden. Luca di Montezemolo wil Ferrari helpen.

“Ik weet wat de problemen zijn en ik kan ze oplossen. Ik zie tot mijn grote spijt een zwak Ferrari. Dat ze niet in de top te vinden zijn, vind ik heel erg jammer. Het is een ander Ferrari dan in mijn tijd: Ze hebben nu vooral aandacht voor de aandelenmarkt en de auto-industrie, maar ze hebben geen oog voor de Formule 1”, vertelt di Montezemolo aan RAI Italia.

“Als ze hulp nodig hebben, wil ik ze graag helpen. Ik hou ontzettend veel van Ferrari. Er zijn problemen die opgelost moeten worden. Zo werkt een horizontale organisatiestructuur, die Ferrari nu heeft, niet. Dat is typisch iets wat iemand heeft bedacht die niet de ervaring en de kennis heeft. De beste teams en het oude Ferrari hadden een verticale organisatiestructuur en dat werkte. Ten tweede heb je iemand nodig die het verschil kan maken binnen je organisatie. Ik had altijd een heel sterk team omdat ik voor ervaren personeel koos”, aldus de 73-jarige Italiaan.

Di Montezemolo geeft aan dat hij nog niet benaderd is door Ferrari. Als hij niet benaderd wordt, dan moeten ze volgens hem voor Stefano Domenicali gaan. “Hij zou geknipt zijn voor die rol”, stelt di Montezemolo. Echter heeft Domenicali vanaf 1 januari een andere baan: hij is de nieuwe ceo van de Formule 1.

