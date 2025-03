Ferrari-voorzitter John Elkann vindt het een oneerlijke conclusie dat Lewis Hamilton alleen naar Ferrari zou zijn gehaald als ‘marketingstrategie’. Volgens de Scuderia-topman heeft zowel Ferrari als Hamilton dat helemaal niet nodig. Waar de Italiaanse renstal echter wel behoefte aan heeft, is het winnen van kampioenschappen.

Het besluit van Ferrari om meervoudig Grand Prix-winnaar Carlos Sainz te vervangen door Lewis Hamilton kon niet alleen op veel verbazing en enthousiasme rekenen. Ook de aandelenkoers van het Italiaanse team schoot meteen omhoog met maar liefst zeven miljard euro. Veel analisten riepen de overstap van de zevenvoudig wereldkampioen daarom meteen uit tot een succes, maar volgens Ferrari-voorzitter John Elkann is dat iets te kort door de bocht.

“Ik denk dat het echt oneerlijk is tegenover Lewis, dat sommige commentatoren zeggen: ‘Dit is een marketingstrategie’,” vertelt de voorzitter aan Time Magazine. “Lewis heeft dat niet nodig. Ferrari heeft dat niet nodig.” Elkann benadrukt dat Hamilton naar Ferrari is gehaald vanwege zijn sportieve prestaties. “Wat we wel nodig hebben is om kampioenschappen te winnen en om samen geweldige dingen te doen op het circuit.”

Voormalig Ferrari-topman Luca di Montezemolo bevestigt Elkanns uitspraken. “Hamiltons komst bij Ferrari is meer dan een marketingplan. Hij wil zijn carrière afsluiten door nog een keertje in het rood te winnen”, vertelt de Italiaanse zakenman aan Radio GR Parlamento.

“De keuze voor Hamilton is aan de ene kant natuurlijk juist een risico, omdat je een kampioen binnenhaalt die al zoveel heeft gewonnen. Aan de andere kant heb je echter Charles Leclerc, die ondanks allerlei goede races nog nooit een titel heeft gewonnen.” Di Montezemolo voorspelt in ieder geval een ‘interessant jaar’ voor de Scuderia.

