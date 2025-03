Lewis Hamilton pakt zijn glazen bol erbij, en doet alvast een eerste voorspelling over de dreiging van concurrenten McLaren en Red Bull voor 2025. De zevenvoudig wereldkampioen neemt daarbij wel de data van de teams tijdens testdagen met ‘een korreltje zout’. Zelf is Hamilton geen groot fan van testen, maar is wel blij dat Ferrari hem in verschillende bolides laat rijden.

Lewis Hamilton heeft zijn eerste testdagen in dienst van Ferrari erop zitten. De Britse coureur hoopt natuurlijk om met het Italiaanse team die langgekoesterde achtste wereldtitel nog eens te kunnen pakken, maar heeft daar voor 2025 nog een hard hoofd in. Hamilton verwacht namelijk dat zowel McLaren als Red Bull het de Scuderia moeilijk gaat maken.

“McLaren heeft het geweldig gedaan, en ik denk dat Max (Verstappen, red.) het ook netjes heeft gedaan, zelfs met de temperaturen op de laatste testochtend”, vertelt Hamilton in Bahrein. Het was op de vrijdagochtend in Bahrein voor het eerst tijdens de testdagen echt warm op het circuit.

McLaren durft zelf de favorietenrol nog niet op te eisen, en Red Bull is nog behoedzaam na een ‘niet zo’n soepele test als wij hadden verwacht’. Volgens Hamilton moeten alle conclusies van de verschillende teams met ‘een korreltje zout’ worden genomen. “McLaren heeft vorig jaar de constructeurswedstrijd gewonnen. We verwachten dat ze een van de snelste zullen zijn, zo niet de snelste, net als Red Bull, dat vele, vele jaren heeft gedomineerd.”

Testing of Previous Cars

Ferrari heeft zelf de kaarten ook tegen de borst gehouden tijdens de testdagen, waardoor er nog veel onduidelijk is over de SF-25. Wat wel duidelijk is, is dat de Scuderia Hamilton veel kilometers laat maken in verschillende Ferrari-bolides voorafgaand aan de openingsrace in Melbourne. “Ik ben nog steeds geen fan van testen, maar ik heb echt genoten van de testen die ik dit jaar heb gedaan”, vertelt Hamilton, die daarbij vooral dankbaar is voor het Testing of Previous Cars-reglement.

“Als ik alleen deze anderhalve dag (aan F1-tests voor het seizoen, red.) had gehad, zou ik zeker niet in de positie zijn waarin ik me nu bevind, als het gaat om hoe comfortabel ik me voel met de auto”, vervolgt de Brit. Hamilton reed naast de SF-25 in Bahrein in zijn eerste werkweek voor Ferrari ook al in de SF-23. “Er is nog wel wat te doen, maar op dit moment ben ik gewoon enthousiast om te gaan racen.”

