Carlos Sainz pleit voor meer testtijd op de baan. De Spanjaard vindt dat de drie testdagen in Bahrein eigenlijk niet genoeg zijn voor coureurs, zeker niet voor de zes rookies, om zich voor te bereiden op het seizoen. Simulators zijn daarbij volgens Sainz geen goede vervanging van het echte werk. De kersverse GPDA-voorzitter komt gelijk met een concreet plan voor zijn wensen.

De testtijd van coureurs op de baan wordt steeds meer aan banden gelegd. De teams mochten al langer voorafgaand aan een seizoen slechts drie dagen testen met de nieuwe auto van dat jaar. Hierdoor krijgt elke coureur slechts anderhalve dag de tijd om te wennen aan de uitdager. Coureurs hebben de kans om nog wat meer kilometers te maken in oudere auto’s, onder het Testing of Previous Cars-reglement, maar dit seizoen ligt ook op deze testtijd een kilometerlimiet.

Volgens Carlos Sainz, de nieuwe voorzitter van de coureursvakbond, is het bij lange na niet genoeg. “Het voelt raar dat ik maar anderhalve dag heb gekregen om te testen en nu moet ik gaan racen”, vertelt de Spanjaard in Bahrein. “Het voelt niet genoeg, het voelt als heel weinig. Belachelijk weinig, de hoeveelheid tijd die we in onze auto’s krijgen voordat we naar een race gaan.”

Frustratie

De Madrileen vindt het vooral vervelend voor de zes rookies, die met maar anderhalve dag testen nu aan hun debuutseizoen moeten beginnen. “Ik wens ze natuurlijk het allerbeste en begrijp een beetje hun frustratie over het testen”, neemt Sainz het op voor de debutanten. “Ik begrijp hoe moeilijk dat dingen maakt en hoe lastig de start van het seizoen zal zijn voor sommige van deze jongens.”

De teams proberen het tekort aan baantijd op te vullen met meer simulatorwerk, omdat ze de simulators wel eindeloos mogen gebruiken. Volgens Sainz kan het geld dat nu in de simulators wordt gestoken, veel beter in meer testdagen worden geïnvesteerd. “Ik vraag niet te veel. Acht, tien dagen waarin elk team zijn eigen testplek kiest.”

“Het is leuk om een collectieve test te hebben, maar mijn voorstel zou zijn om in het budgetplafond het aantal testdagen en de simulator op te nemen, en om te kijken waar de teams hun geld aan willen uitgeven: de simulator of tien testdagen”, vervolgt Sainz. De Williams-coureur weet ook wel gelijk waar zijn eigen voorkeur dan naar uit gaat. “Ook al zijn de simulators goed, ze zijn niet zo goed als sommige ingenieurs of mensen geneigd zijn te geloven dat ze zijn.”

