Het bastion Ferrari: ‘GP-evaluaties met Di Montezemolo waren soort opera’s’

Carlos Sainz leek gesetteld te zijn bij McLaren: omarmd door iedereen bij het team, een goede relatie met teamgenoot Lando Norris en gezien de komst van Mercedes-motoren in 2021 diende zich een rooskleurige toekomst aan voor de Spanjaard. Maar er was één factor die hem alles deed laten vallen: Ferrari.

Twee Nederlandse ingenieurs geven een inkijkje in de cultuur, magie en mythe van Maranello en waarom het rood altijd zal blijven trekken. De historie van geen ander raceteam is zo uitvoerig beschreven en gedocumenteerd als van Ferrari, sinds de start in 1950 verweven met Formule 1. Bandengoeroe Kees van der Grint en motorexpert Ernest Knoors haalden in gesprek met FORMULE 1 Magazine herinneringen op. “Opeens had Luca di Montezemolo bij de vergadering een habijt bij zich.”

Befaamd zijn de nabesprekingen van Di Montezemolo. Knoors herinnert zich de Grand Prix-evaluaties op maandagochtend na een race. Ze mondden vaak uit in meeslepende theatrale voorstellingen. “Wat ik mooi en indrukwekkend aan Ferrari vind zijn de tradities”, vertelt de Limburger. “Er kleeft zoveel historie aan het team en er zitten zoveel eigenaardigheden aan.” De evaluatie op maandagochtend was er in Knoors’ tijd dus een van.

‘De helikopter hoorde je van ver aankomen’

“Dan zaten we in een vergaderzaal met een grote zwarte tafel met leren bekleding daarop. De traditie is dat alle bazen en afdelingshoofden op de eerste rij zitten. Daarachter, aan de buitenkant, had je plastic stoeltjes voor de mindere goden. Daar zat ik dus op”, lacht Knoors. “Dan zit je in een ruimte waar vroeger ook dit soort vergaderingen met Enzo werden gehouden.”

“Als de race slecht gegaan was, wist je dat Luca met de helikopter kwam invliegen. Die hoorde je van ver aankomen, landde op Fiorano (Ferrari’s testbaan bij de fabriek, red.) en vervolgens kwam hij binnen. Dan begint de vergadering en eigenlijk ook de opera en het theater. Het was, ik meen, eind 2008. Dan kom je dus van een enorme periode van dominantie en gaat het even wat minder. Toen had Luca het erover dat we nederig moesten zijn, ons nederig moesten opstellen, maar wel hongerig en gemotiveerd moesten zijn. ”

Gekleed in habijt

“Had hij bij een vergadering als voorbeeld een habijt van een monnik meegenomen. Komt hij dus met zo’n pak binnen en begint vervolgens aan zijn speech. Wat ook heel bijzonder is, is als je leest en hoort over de families die al vanaf het begin voor Enzo werkten. Die families hebben nog steeds mensen in het bedrijf werken. Dan begrijp je ook dat sommige posities en sommige mensen in het bedrijf onaantastbaar zijn”, verzekert Knoors.

“Er hangt een soort van bescherming omheen, omdat het oude families binnen het bedrijf zijn. De verhalen die je daarover uit eerste hand hoort zijn zo uniek, het hoort bij de mythe die Ferrari heeft opgebouwd. Alle bedrijven in de Formule 1”, stelt Knoors, “hebben hun sporen verdiend. Maar Ferrari is wel de buitencategorie.”



