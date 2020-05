Nooit eerder vertoond beeld: hoe Olav Mol in 1994 Jos Verstappen ondervraagt bij het zwembad

Jos Verstappen maakte in 1994 zijn Formule 1-debuut tijdens de Grote Prijs van Brazilië. Onze huisfotograaf Peter van Egmond volgde de toen 22-jarige Verstappen drie dagen lang als zijn schaduw. Voor het nieuwe nummer van FORMULE 1 MAGAZINE dook Van Egmond in zijn archief. Onze fotograaf deelt zijn herinneringen over het debuutweekend van Verstappen in Brazilië met nooit eerder vertoond beeld.

Peter van Egmond blikt met FORMULE 1 terug op het debuutweekend van Jos Verstappen, tevens Van Egmonds eerste race in Brazilië. Een weekend waar hij in het spoor van Olav Mol de nieuwe Nederlandse F1-ster volgde. “Ik heb me dat weekend aangesloten bij Olav. Hij werkte samen met een Nederlandse correspondent in Brazilië en die had een auto. Dan hoefde ik er dus geen te huren”, herinnert Van Egmond zich.

“Het was een Fiat Ritmo die goed gevuld was, maar gelukkig was er nog een plekje voor me vrij. Het betekende wel dat ik lange dagen maakte, want Olav moest alle beelden doorsturen. Dat gebeurde toen niet vanaf het circuit, maar bij het hoofdkantoor van de Braziliaanse televisiezender Globo.”

