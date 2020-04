Door de lens van Peter: de McLaren-test van Jos Verstappen op Silverstone

Het blijft een mooi beeld, de iconische helm van Jos Verstappen in de iconische rood-witte auto van McLaren. In 1993 mocht Verstappen een dag in de auto testen op Silverstone. Het zijn foto’s die bijna niet naar buiten waren gekomen, fotograaf Peter van Egmond sloop naar binnen maar dat werd hem niet in dank afgenomen door de Engelsen.

De jonge Nederlander was op dat moment hot property in de Formule 1. Kampioen in de Duitse Formule 3, winnaar van de Marlboro Masters en een imponerende test bij Footwork: het zorgde voor een hype. En hij kreeg dus een uitnodiging van McLaren voor een test, Van Egmond bedacht zich niet: “Ik moest daar bij zijn, ik was daar voor Autoweek met collega Rob Wiedenhoff. Met de auto op de veerboot en op naar Silverstone. We hadden al gehoord dat de sessie besloten zou zijn dus we hadden een trap en een betonschaar bij ons.”

Van Egmond was Verstappen al een aantal keer tegengekomen in de opstapklassen en op Zandvoort bij de Masters. “Ik heb zijn vader Frans een camera in de handen gedrukt om foto’s te maken. Hij heeft toen in de garage staan schieten, dat heeft nog wel enkele bruikbare foto’s opgeleverd.”

Zelf vonden Wiedenhoff en Van Egmond een plek met zicht op de baan. Op de foto is te zien dat het die nacht had gevroren: “Het was januari en de vorst zat nog in de grond. Het zorgde er ook voor dat het enige tijd duurde voordat er gereden werd. Hier en daar waren er bevroren plekken op de baan, daar moest eerst de zon op schijnen. Maar uiteindelijk kwam Verstappen dan langs en kon ik afdrukken.”

‘You’re trespassing!’

Maar de indringers liepen ook in de gaten, de beveiliging kwam ze even later oppikken. “Ik zag ze aankomen, rijdend in een Range Rover. Ik begon rustig weg te lopen, ik voelde de bui al hangen. Tijdens het lopen heb ik de film van mijn camera’s eruit gehaald en in mijn onderbroek gestopt, tussen de billen. Die gingen ze me niet afnemen. Toen ze ons hadden ingehaald werden we verbaal flink aangepakt. ‘Wie denk je dat je bent, you’re trespassing!‘.”

Maar met de scheldkanonnade was de kwestie nog niet klaar. “Ik werd meegenomen en in een hokje gestopt, daar heb ik volgens mij een uur gezeten. Toen kwamen ze binnen met mijn camera’s, ze zouden me laten gaan. Maar niet voordat ze demonstratief de film uit mijn camera haalden en onbruikbaar maakten. Dus ik zat daar met een stalen gezicht met die rolletjes in mijn onderbroek.”

“We ontmoetten Jos Verstappen en zijn gevolg later in een pub en daar hebben we nog hartelijk gelachen om het verhaal.”