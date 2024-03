Volgens Jos Verstappen is de rust nog lang niet wedergekeerd in de garage van Red Bull. De vader van de regerend wereldkampioen is zich ervan bewust dat er een behoorlijke machtsstrijd gaande is binnen het team. Het schandaal rondom Christian Horner bracht de verdeeldheid binnen Red Bull aan het licht, waardoor niemand zijn toekomst meer zeker is binnen het team uit Milton Keynes.

LEES OOK: Geschorste Red Bull-medewerkster gaat in hoger beroep en stapt naar de FIA

Het begon allemaal bij de aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag jegens Christian Horner. De teambaas werd na een onafhankelijk onderzoek vrijgesproken, maar inmiddels is de aanklaagster in hoger beroep gegaan. De verschillende kampen binnen Red Bull GmbH zijn verdeeld over de toekomst van Horner en het Formule 1-team. Temidden van deze onrust moet een oppermachtige Max Verstappen zijn hoofd koel houden en races blijven winnen. Volges vader Jos Verstappen is het helaas nog lang niet gedaan met de controverse.

De Nederlander won afgelopen weekend de zeventigste editie van de Rally des Ardennes. Achteraf stond hij de Belgische sportzender Sporza te woord. Over de situatie bij Red Bull kon hij kort zijn. “Het is noodzakelijk om weer rust in het team te krijgen, maar gezien de omstandigheden zal het nog even duren, denk ik”, aldus Jos Verstappen. De voormalig F1-coureur heeft zich al eerder negatief uitgelaten over de situatie rondom Horner.

LEES OOK: Jos Verstappen kritisch over kwestie Horner: ‘Zo kan het niet doorgaan’

‘Machtsstrijd’

Inmiddels heeft het schandaal een machtsstrijd blootgelegd binnen de hoogste regionen van het bedrijf. De grootaandeelhouders en de erfgenamen van Red Bull kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Horner staat nog steeds aan het roer, maar hoe lang hij zijn positie nog kan behouden is onduidelijk. “Er is zeker een bepaalde machtsstrijd gaande”, legde Jos Verstappen uit. “Ik hoop dat de focus snel weer verplaatst wordt naar het racen, want dit is niet goed.”

Aan Max Verstappen de taak om zich met racen bezig te houden. “Belangrijk is dat hij blijft winnen, wat hij ook doet”, zei Verstappen senior. Zijn zoon heeft inmiddels alweer twee races op zijn naam gezet. “De auto draait zeer goed en tussen de ingenieurs en hem is er ook niks aan de hand.” Speelt de hele situatie binnen zijn team dan geen parten? “Max kan een bepaald gedeelte uitschakelen, alleen krijgt hij er heel veel vragen over”, verklaarde zijn vader. “Dat vindt hij niet fijn, maar het hoort wel bij de Formule 1.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je in de winkel of in je brievenbus! Met onder meer alles over de enorme machtsstrijd binnen Red Bull en hoe Max Verstappen temidden van alles zijn hoofd koel houdt. Met verder al het laatste nieuws, achtergronden, interviews, historie, techniek en meer. Haal ‘m in de winkel of bestel ‘m hieronder: