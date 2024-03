Ook in een weekend zonder Formule 1 is er succes voor Verstappen. Dit keer niet voor Max, maar voor vader Jos Verstappen. De voormalig F1-coureur zegevierde zaterdag bij de zeventigste editie van de Rally des Ardennes. Hij kwam in zijn Skoda Fabia RS Rally2 bij zeven van de twaalf proeven als beste uit de bus. Een week geleden had Jos Verstappen ook de Rally van Hannuit al op zijn naam geschreven.

Jos Verstappen (boven op archieffoto) komt bij rally’s uit voor Verstappen.com Racing. Zijn navigator is Renaul Jamoul. Eerder vertelde Jos Verstappen tegen FORMULE 1 Magazine uitgebreid over zijn passie voor het rallyrijden: “Ik voel me als rallycoureur weer een rookie”, zei hij onder andere. Lees hier het volledige interview nog eens.

Komend weekend mag Max Verstappen weer aan de bak. Zondag staat in Melbourne de Grand Prix van Australië op het programma. Het is de derde race van het seizoen. De eerste twee races, in Bahrein en Saoedi-Arabië, werden al door de drievoudig wereldkampioen van Red Bull gewonnen.

