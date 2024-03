De medewerkster van Red Bull die eerder de aanklacht indiende tegen teambaas Christian Horner vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag, gaat tegen de eerdere uitspraak in beroep. Dat melden meerdere Britse media, waaronder The Telegraph. Horner werd eerder na intern onderzoek door Red Bull GmbH vrijgesproken van de aanklacht.

De betrokken vrouw, sinds begin deze maand door Red Bull formeel geschorst, heeft inmiddels een nieuwe advocaat in de arm genomen. Die wisseling zou er de reden van zijn dat ze nog niet eerder in beroep ging.

De afhandeling van de kwestie door Red Bull en het gebrek aan transparantie kwam zowel het Oostenrijkse bedrijf als de Formule 1-renstal de afgelopen weken op veel kritiek te staan. Zo roerden belangrijke partners als Ford en Honda zich, evenals andere F1-teams. Ook dreigen vrouwenrechtenorganisaties in de Verenigde Staten op te roepen tot een boycot van Red Bull.

Red Bull onderzoekt lekken naar media

Overigens is men binnen Red Bull naar verluidt bezig om te onderzoeken waar de lekken richting de media vandaan komen. Een dag na de vrijspraak van Horner, in de aanloop naar de GP van Bahrein, kwam door een anonieme mail compromitterend Whatsapp-verkeer tussen Horner en de vrouw in kwestie op straat te liggen. Op de achtergrond woedt ondertussen een hevige machtsstrijd binnen Red Bull. De positie van Christian Horner blijft onverminderd onder druk staan. Inmiddels zou ook Chalerm Yoovidhya, de Thaise grootaandeelhouder van Red Bull, niet langer onvoorwaardelijk achter de Brit staan. Het is overigens nog niet bekend wanneer het beroep van de geschorste medewerkster gaat dienen.

Ondertussen beleeft het team van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen op de baan wel een droomstart van het seizoen. De eerste twee races van het seizoen, respectievelijk in Bahrein en Saoedi-Araië, werden door Verstappen gewonnen, voor teamgenoot Sergio Pérez. Volgende week zondag is de derde race van het seizoen: de Grand Prix van Australië in Melbourne.