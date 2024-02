Als het aan Red Bull-teambaas Christian Horner ligt, wordt er na zijn vrijspraak in het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag snel een dikke streep getrokken onder de hele affaire. Toch gaan enkele andere collega-teambazen daar niet zo makkelijk in mee. Toto Wolff (Mercedes) en Zak Brown (CEO McLaren) eisen meer transparantie over ‘de affaire Horner’.

Christian Horner werd door een vrouwelijke medewerkster van Red Bull beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De ontlastende verklaring die woensdag na zogenaamd onafhankelijk onderzoek werd uitgestuurd door het bedrijf Red Bull GmbH werd een dag later door Wolff tijdens de FIA-persconferentie afgedaan als ‘een behoorlijk standaard statement’, dat weinig informatie geeft. “Ik geloof dat onze sport meer transparantie nodig heeft”, aldus Wolff. “De Formule 1 kan het zich niet veroorloven om dit soort gevoelige zaken vaag te houden. We leven in een transparante wereld, uiteindelijk zullen er dingen gebeuren.”

‘Zonder transparantie zal speculatie blijven’

Wolff vindt dat FOM (Formula One Management) en de FIA een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. Deze instanties zouden het onderzoek van Red Bull moeten beoordelen en zorgvuldig nagaan of de getrokken conclusies juist zijn.

Lees ook: Eerste reactie Horner over onderzoek: ‘Blij dat het voorbij is’

Zak Brown, CEO van McLaren, liet zich tijdens dezelfde persconferentie in soortgelijke bewoordingen uit. “De sportautoriteiten moeten naar volledige transparantie streven. Zolang die er niet is, zal er speculatie blijven. Het is hun verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen dat iedereen binnen de Formule 1 volgens bepaalde normen en waarden wordt behandeld.”

Volgens Brown en Wolff hebben hun eigen organisaties het wel goed voor elkaar om eventueel met dit soort zaken om te gaan. Wolff: “Mercedes heeft misschien een ander startpunt, als zijnde één van de tien grootste merken ter wereld. Compliance en transparantie zijn geïntegreerd in de dagelijkse operatie en processen. Waarbij het altijd goed en nodig is om de vinger aan de pols te houden. Uiteindelijk gaat het om de waarden en normen waar we bij Mercedes als merk én als Formule 1-team in geloven.”

Lees hier alles over de Grand Prix van Bahrein: nieuws, historie en meer

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m hieronder!