Helmut Marko is onverbiddelijk voor Lance Stroll. De Red Bull-adviseur geeft in een terugblik op het raceweekend in China zijn kijk op de aanvaring tussen de Aston Martin-coureur en Daniel Ricciardo. Hij is duidelijk niet gecharmeerd van Stroll, die zijn auto onder de VCARB01 van Ricciardo parkeerde. Volgens Marko is de Australiër ‘bestolen’ van een goed resultaat.

In zijn column voor speedweek.com neemt Helmut Marko de Grand Prix van China onder de loep. Natuurlijk had de 80-jarige adviseur van Red Bull een uitgebreide lofzang voor een ‘onverslaanbare’ Max Verstappen en diens vierde overwinning van het seizoen. “Max ligt op een strakke koers richting het succesvol verdedigen van zijn titel”, schrijft Marko. Over de race van Daniel Ricciardo is de Oostenrijker minder enthousiast. Waar deze sterk begon in China, gooide een crash met Lance Stroll roet in het eten.

“Met een nieuw chassis moest Daniel weer wat zelfvertrouwen kweken na de teleurstellende resultaten van de afgelopen weken”, legt Marko uit. “In China ging het al veel beter.” Helaas kwam zijn race ten einde onder de eerste safety car – Lance Stroll reed in op diffuser van zijn auto. Helmut Marko vindt het kwalijk dat de Canadees zich achteraf van de domme houdt. “Onbegrijpelijk dat hij hem een ‘idioot’ durfde te noemen”, aldus de adviseur. “Ricciardo is gewoon bestolen van een goed resultaat.”

Penalty

Achteraf was het Ricciardo die op de blaren moest zitten. De Visa RB-coureur kreeg een gridstraf van drie plaatsen voor het onrechtmatig inhalen van Nico Hülkenberg. “Dat hij dan ook nog een penalty krijgt”, pent Marko. “Het was niet zijn weekend.” Ricciardo zal snel iets moeten laten zien, wil hij niet vervangen worden door nieuwer talent. Reservecoureur Liam Lawson wacht al enige tijd in de Red Bull-gelederen.

