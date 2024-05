Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko heeft aangegeven dat het voortijdige vertrek van ontwerper Adrian Newey wel degelijk een grote aderlating is voor het team, zeker met het oog op 2026. Dat jaar wordt in de Formule 1 een nieuw motorreglement van kracht. “Als er in het verleden nieuwe regels kwamen, was het meestal Adrian die deze als eerste optimaal begreep.”

Woensdag werd bekend dat Newey na het eerste kwartaal van 2025 het team van Max Verstappen en Sergio Pérez zal verlaten. De 65-jarige Brit heeft zich formeel al teruggetrokken uit de Formule 1 en zal zijn laatste maanden bij het team uit Milton Keynes besteden aan het Red Bull RB17 Hypercar Project. Hoewel zowel Max Verstappen als Sergio Pérez donderdag tegenover media aangaf dat het vertrek van Newey niet per definitie negatief hoeft uit te pakken en dat er volop vertrouwen is in het technische team onder leiding van Pierre Waché, spreekt Marko wel van een grote aderlating.

‘Had complexe kennis onder controle’

“Adrian bemoeide zich niet altijd met de dagelijkse operatie, zorgde niet voor elk detail of elk schroefje, maar hij was wel degene die de complexe kennis van aerodynamica en mechanische grip van de hele auto onder controle had. Daarnaast hebben zijn grote successen hem tot een legende gemaakt”, aldus Marko.

En met name met het oog op 2026 zal het gemis zich laten voelen, verwacht Marko. Dat jaar wordt het niete motorreglement van kracht. Bovendien ontwikkelt Red Bull Powertrains dan noodgedwongen haar eigen krachtbron, met steun van Ford, maar zonder Honda. “Als er in het verleden nieuwe regels kwamen, was het meestal Adrian die deze als eerste optimaal begreep.”

‘Vasseur wilde duidelijk niets prijsgeven’

Het is nog onduidelijk wat Newey na afloop van zijn dienstverband bij Red Bull gaat doen. Gaat hij met pensioen of kiest hij voor een uitdaging bij een ander team? De namen van Aston Martin, Mercedes, Ferrari en zelfs Williams circuleren. Marko heeft daar wel zijn eigen gedachten over, erkent hij.

“Ik zag Fred Vasseur en Diego Loverno in de paddock. Ik maakte een grapje en vroeg Fred: ‘Ben je druk geweest deze week? Nog nieuws? Vergaderingen? Zijn er deals gesloten?’Ze wisten niet hoe snel ze weg moesten lopen. Ze wilden duidelijk niets prijsgeven.”

