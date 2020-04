Door de lens van Peter: ‘De foto waar ik het meeste aan heb verdiend, Villeneuve vs. Schumacher’

Peter van Egmond is als fotograaf aanwezig geweest bij honderden F1-races en is sinds het begin van FORMULE 1 in 1994 aan het tijdschrift verbonden. Zijn archief behelst misschien wel miljoenen foto’s, in het kader van ons 25-jarig jubileum zoekt hij er elke week één uit.

“Deze opname is zonder meer de meest bijzondere foto die ik in mijn loopbaan als fotograaf heb gemaakt. Het gaat om de laatste race van van 1997 in Jerez, de Grand Prix van Europa. De kwalificatie was al een thriller: de titelkandidaten Michael Schumacher en Jacques Villeneuve hadden exact dezelfde tijd gereden, evenals Heinz-Harald Frentzen.”

‘Geen idee hoe de race verliep’

“Ik besloot een stukje verderop te staan, bij start/finish was het heel druk. Daar was niets aan. Op mijn nieuwe plek waren er geen televisieschermen, dus ik had niet echt een idee hoe de race verliep. Op een gegeven moment had ik wel door dat Villeneuve na zijn bandenwissel ineens vrij snel inliep op de op dat moment leidende Schumacher. Ik weet nog dat ik al in de bewuste bocht stond en dacht: ‘Nou, die Jacques kan de volgende ronde hier wel eens een inhaalpoging gaan wagen’.”

“Tot mijn stomme verbazing deed Villeneuve dat metéén. Hij remde het gat helemaal dicht en kwam langszij. Het probleem was dat ik op een heel andere plek mijn camera had scherp gesteld. Ik ben dus ‘in the blind’ gaan meezwenken, ik bewoog mee met de twee wagens, drukte acht keer af en stelde tussendoor ook scherp. Ik had stellig het idee dat ik in elk geval één scherpe foto moest hebben.”

Als enige afgedrukt

“De gevolgen van de inhaalactie zijn bekend: Schumacher smeet de deur dicht en crashte uit de race, terwijl Villeneuve verder kon en de wereldtitel veroverde. Het mooie was dat er op deze plek maar vier of vijf fotografen stonden, en niemand had afgedrukt! Ik was de enige die ‘het moment van de race’ scherp had vastgelegd vanuit deze positie. Dit is dan ook de foto waar ik in mijn hele leven het meest aan heb verdiend. De opname ging de hele wereld over.”