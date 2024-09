De FIA heeft de Formule 1 verzocht om de uitzendingen beter te censureren – de organisatie wil vooral het vloeken over de boordradio inperken. Meerdere coureurs gebruiken nog wel eens scheldwoorden tijdens een raceweekend, maar volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem moet dat in de toekomst minder vaak worden uitgezonden.

“Er zit een verschil tussen onze sport, autosport, en rapmuziek”, zei Ben Sulayem in aanloop naar het raceweekend in Singapore. “We zijn geen rappers. In dat soort muziek komt bijvoorbeeld het F-woord regelmatig voorbij. Bij ons gebeurt dat gelukkig niet zo vaak.” Toch wil de Arabier het vloeken over de boordradio beperken.

“Ik begrijp dat de gemoederen soms hoog oplopen, ik ben zelf ook coureur geweest”, verduidelijkte Ben Sulayem tegen Motorsport.com. De president van de FIA won veertien keer het Middle East Rally Championship. “Als ik vroeger een duw kreeg van een andere rijder, werd ik ook boos. Maar dat betekent niet dat we ons gedrag niet moeten beheersen. We hebben ook een verantwoordelijkheid. Wat doe je als je thuis met je kinderen naar de race kijkt en een van de coureurs begint hardop te schelden?”

Ben Sulayem zet zich daarom in voor strengere regels rond het gebruik van scheldwoorden. “We zijn hier al actief mee bezig”, legde hij uit. “Natuurlijk waren wij ook degenen die toestemming hebben gegeven om de boordradio’s uit te zenden, maar er zijn ook grenzen. Regels zijn regels, en die zijn er voor het welzijn van de sport. Het is belangrijk dat iedereen zich daaraan houdt.”

