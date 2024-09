Het zou een spektakel worden, aldus iemand op het vliegveld. Dit moest ik niet missen, hoorde ik vervolgens van de receptionist van het hotel. En de man van de 7-Eleven begon er ook al over, voordat hij overigens vroeg of ik een toerist was. (Voor de liefhebber, het liep zo af: ‘Toerist? Nee, journalist’. Hij, lachend: ‘Oh, hier is dat hetzelfde.’)

Wie nu denkt dat ze met het geadviseerde spektakelstuk doelden op de Formule 1 Grand Prix van Singapore, heeft het mis. Heus, de locals vinden het leuk. Maar leven doet de race pas richting het weekend, zo werd me dinsdagavond al snel duidelijk na aankomst. Veel belangrijker, althans volgens de mensen die ik sprak, was een volgens hen heel ander spektakelstuk: de ‘Harvest Moon’.

‘Komt dat zien, woensdag’, klonk het. Aldus geschiedde.

Even wat duiding: het gaat om een enorm grote, volle maan – volgens de overlevering groter dan we in Nederland gewend zijn. En het is niet alleen (of zozeer) een typisch Singapore-ding. Want ook in andere landen zien ze die maan uiteraard (zelfs bij ons). Maar in bepaalde landen heeft het een betekenis die meer is dan elders. In Singapore leven ze er enorm naar toe, het maakt deel uit van een heel festival.

Mooncakes

De Harvest Moon hoort hier bij het zogeheten Midherfstfestival. Dat is dan weer een Chinees cultureel dingetje, ook van grote waarde in Singapore. Harvest betekent oogst en Harvest Moon wordt gezien als het teken dat boeren langer dan normaal hun oogst van het land kunnen halen. Want: meer licht door de veel grotere maan.

De mensen in Singapore, zij met Chinese roots én zonder, eten daarbij traditiegetrouw Mooncakes. Deze ‘maankoeken’ maken deel uit van het beleven van het festival en het bekijken van de Harvest Moon. Leuk en aardig, ze maakten veel goed: want toen het woensdag zover was, viel het spektakel me verder best tegen. Die maan was zo licht en groot nog niet. Althans, niet anders dan bij ons, thuis in Nederland.

Premier Heng Swee Keat dacht er anders over. Ik las dat hij het ‘een stralende, grote en felle maan’ noemde. Het zal dus wel aan mijn verwachting hebben gelegen. Gelukkig heeft Singapore nog véél meer te bieden, ik klaag niet. Maar nu op naar het échte spektakelstuk in deze fraaie stadstaat: het raceweekend!

