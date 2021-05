Mick Schumacher kon voor het eerst dit seizoen strijden voor een positie tijdens Grand Prix van Portugal. Ondanks zijn achterblijvende Haas kon junior toch wat van zijn race-instinct laten zien.

Schumacher maakte het hele weekend al indruk in Portimão. In de derde vrije training noteerde de Duitser een knappe vijftiende tijd, waarmee hij onder andere Lance Stroll en Sebastian Vettel van Aston Martin achter zich hield. Tijdens de kwalificatie werd hij 19e, maar wel een halve seconde sneller dan teamgenoot Nikita Mazepin.

Van gezonde concurrentie is binnen het team van Haas geen sprake. teamgenoot Mazepin staat na iedere sessie stijf onderaan het scorebord. Voor een uitdagend gevecht op de baan moet Schumacher dus naar boven kijken. In Portugal, de derde race van het seizoen, kwam het daar eindelijk van.

Schumacher dwong Nicholas Latifi van Williams in de slotfase van de wedstrijd in een foutje en veroverde de zeventiende positie. De achttiende had hij cadeau gekregen door het uitvallen van Kimi Räikkönen in de eerste ronde. “Ik heb er heel erg van genoten”, zegt Schumacher na afloop van de race. “Het was erg leuk.”

Toch is Schumacher nog niet helemaal tevreden: “Het is jammer dat ik hem niet eerder voorbij kwam. Ik had het gevoel dat we behoorlijk wat snelheid in ons hadden hadden.” Wel tevreden is Schumacher over zijn eigen vooruitgang en dat van het team. “Dit laat zien dat hard werken loont. Nu moeten we onszelf blijven verbeteren. Hopelijk kunnen we binnenkort het gevecht met George [Russell] aangaan.”