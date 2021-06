Lando Norris was na de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken verrast door zijn prestatie. Hij wist dat McLaren competitief kon zijn op de Red Bull Ring, maar had niet verwacht om binnen een tiende van beide Mercedes-coureurs te komen: “Dat is best even schrikken.”

Lando Norris werd de verrassing van de zaterdag. De 21-jarige Brit stond er de hele tijd goed bij en sloot de kwalificatie af met een zeer nette vierde tijd. Hij zal dankzij de gridstraf van Valtteri Bottas, die spinde in de pitstraat, vanaf de derde plaats starten op de Red Bull Ring. Maar wat nog verrassender was dan die startpositie, was de rondetijd van de McLaren-coureur. Hij noteerde een 1:04.120 en was daarmee niet eens een tiende langzamer dan Valtteri Bottas én Lewis Hamilton.

“We hadden wel al verwacht dat we hier sterk zouden zijn, want we waren al het hele weekend best goed”, vertelt Norris. “Daniel was snel op de vrijdag. De auto is goed en we weten dat we altijd een stapje zetten in Q3. We hadden alleen niet verwacht vóór een van de Red Bulls te staan. Zij waren hier immers vanaf ronde één heel snel. Ze hadden wel echt een voorsprong op ons.”

“Het is een beetje zoals Monaco of Bakoe, van die circuits waar we altijd mijlen achter Mercedes en Red Bull lijken te liggen”, vervolgt de Brit. “Wanneer er minder brandstof in de auto’s zit, komen we allemaal wat dichter bij elkaar. Soms kan het je verrassen en sta je ineens voor ze. Het is leuk om te weten dat we binnen de tiende van Mercedes kunnen komen, dat is best wel even schrikken. Ik denk dat ik wel kan stellen dat zij gewoon veel meer grip hebben dan wij. Het is raar om te bedenken, maar we staan er goed bij.”

Voor de race worden de brandstoftanks weer goed gevuld en dus zullen er weer heel andere verschillen zijn. “Het is een beetje zoals een paar jaar geleden, toen ik P2 of P3 lag en we in gevecht waren met de Red Bulls. Als de kans zich voordoet, dan ga ik er zeker voor”, doelt hij op het aanvallen van de Red Bulls en Mercedessen.

“Maar ik moet wel mijn tegenstanders en races voorzichtig kiezen en ervoor zorgen dat ik niet de banden sloop. Op papier waren ze op vrijdag wel een stuk sneller. Ik verwacht niet super competitief te zijn in vergelijking met die teams, maar ik zou best wel iedereen in mijn spiegels achter me kunnen houden en dat is ook het doel”, besluit Norris.