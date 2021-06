Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn Red Bull-evenknie Christian Horner blijven elkaar vliegen afvangen in de media. Hun laatste twistpunt: de Honda-motor.

Red Bulls motorleverancier Honda kwam met verse motoren naar Paul Ricard, nadat Mercedes een raceweekend eerder – in Bakoe – al een motorwissel doorvoerde. De crux is echter dat de motoren dit jaar gehomologeerd zijn. Je mag dus (binnen de regels) wel een beperkt aantal nieuwe exemplaren introduceren, maar geen updates brengen.

Het enige waar wél aan gesleuteld mag worden, is de betrouwbaarheid. Al zinspeelde Wolff er na de race in Frankrijk in gesprek met geselecteerde media op dat Honda extra performance heeft gevonden. “Ze hebben een enorme stap vooruit gezet met hun motor, met de introductie van hun nieuwe motor”, zegt hij.

Horner countert

Het is een opmerking die zijn Red Bull-rivaal Horner op zijn beurt een beetje vreemd noemt. “We mogen geen verbeteringen aan de motor maken, dus ik weet niet waar Toto op doelt. Het is dezelfde specificatie motor als eerder dit seizoen.”

Dat Red Bull toch enorm veel topsnelheid had – volgens Mercedes’ Lewis Hamilton won Red Bull drie en een halve tiende op de rechte stukken – is volgens Horner te herleiden tot de setup. “Wij reden met een veel kleinere achtervleugel in Frankrijk. Daarom haalden we zo’n hoge topsnelheid.”

Horner kan zo dus weinig met Wolffs opmerking, maar neemt nog wel de tijd om Honda te prijzen. “Ze doen dit jaar een geweldige job. Maar zoals gezegd: het is niet zo dat we ineens meer power hebben.” Wat natuurlijk wel kan, is dat je door de betrouwbaarheid te verbeteren, de motor in een agressievere stand kan runnen.

Het introduceren van een nieuwe motor is in de Formule 1 zoals gezegd aan regels gebonden. Red Bull en Mercedes hebben nu allebei hun tweede motorexemplaren in gebruik. Ze mogen dus nog één verse motor introduceren. Gaan ze daar overheen (ook qua aantal onderverdeelde motoronderdelen) dan volgen er gridstraffen.