Lewis Hamilton vreest dat het plaatje op de Red Bull Ring wel eens hetzelfde kan zijn als afgelopen weekend in Frankrijk, met Red Bull dat beter voor de dag komt dan zijn team Mercedes.

“Het is namelijk een power circuit met lange rechte stukken”, zegt Hamilton over de Oostenrijkse Red Bull Ring. “We kunnen dus wel eens hetzelfde zien als afgelopen weekend. Dit vanwege Red Bulls snelheid op de rechte stukken”, vreest Hamilton, die in Frankrijk als tweede finishte achter Verstappen.

Podcast: Redenen waarom Max Verstappen wél en waarom hij niet wereldkampioen wordt

Afgelopen weekend op het Franse Paul Ricard verloor Mercedes volgens Hamilton maar liefst drie en een halve tiende op Red Bull op de rechte stukken. Is dat in een week tijd goed te maken? “We moeten kijken of we verbeteringen kunnen maken en dingen kunnen aanpassen”, doelt hij op de downforce-configuratie.

Op Paul Ricard reed Mercedes met meer downforce dan Red Bull, wat het team ook topsnelheid kostte. “Als we alles weten te maximaliseren, kunnen we ze het misschien moeilijk maken”, denkt Hamilton. Zo houdt hij hoop voor de twee opeenvolgende weekends op de Red Bull Ring die er nu aankomen.

Lees ook: Column Sirotkin: Red Bull heeft sweet spot gevonden, Mercedes niet langer favoriet