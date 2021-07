Sinds 2018 is één van de twee zitjes bij Sauber Alfa Romeo gereserveerd voor een aan Ferrari gelieerde coureur, maar dat is niet langer het geval. Volgens teambaas Frédéric Vasseur heeft de renstal voortaan ‘vrije keuze’.

Dat vertelt hij aan Autosport, al benadrukt Vasseur wel dat de Ferrari-link belangrijk voor hem blijft. Ferrari is immers nog altijd de motorleverancier en een technische partner van het team dat onlangs haar relatie met Alfa Romeo verlengde.

Dat één van de zitjes voor een Ferrari-coureur gereserveerd is – zoals Charles Leclerc in 2018 of Antonio Giovinazzi sindsdien – is echter niet langer part of the deal. En het is ook niet zo dat Giovinazzi gelijk moet vrezen voor zijn toekomst. “Hij wordt steeds beter en doet een goede job. Het doel is verder dus ook de Ferrari-link te behouden.”

Dat gezegd hebbende, vervolgt Vasseur, ‘hebben we vrije keuze qua coureurs’. Per 2022 heeft het team op papier ook direct twee stoeltjes vrij. De overeenkomsten met Giovinazzi en Kimi Räikkönen lopen eind dit jaar immers af. Vasseur noemt de rijderskeuze voor 2022 daarbij ‘een cruciaal topic’ voor Alfa Romeo, de huidige nummer acht in het WK.

Dat het lijntje naar Ferrari nog wel kort is, is goed nieuws voor niet alleen Giovinazzi, maar ook Ferrari-junioren als Robert Shwartzman, Callum Ilott en eventueel Mick Schumacher – al heeft hij een doorlopende deal bij Haas. Negenvoudig racewinnaar Valtteri Bottas kan eventueel ook een optie zijn, indien Mercedes niet met hem doorgaat.

