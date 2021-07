Valtteri Bottas zit natuurlijk het liefst ook in 2022 weer in een auto van topteam Mercedes, maar een langetermijnproject met een ander team ‘kan ook interessant zijn’, erkent hij.

Of Bottas bij Mercedes blijft, wordt volgens teambaas Toto Wolff deze zomer beslist. De keuze gaat daarbij tussen de ervaren 31-jarige Fin die al sinds 2017 voor het kampioenschapsteam rijdt, en de jonge maar talentvolle 23-jarige George Russell die momenteel door Mercedes bij Williams is gestald.

“Het is uiteraard mijn intentie om mijn zitje bij Mercedes te behouden”, benadrukt Bottas in Silverstone. Maar, zo geeft hij toe, als Mercedes hem bedankt, zou het ook best de moeite waard kunnen zijn om bij een team verder terug op de grid in te stappen als hij er toekomstperspectief ziet.

Hoewel Bottas beklemtoont dat het hierbij om ‘een hypothetische situatie gaat’, sluit hij een dergelijk project niet op voorhand uit. “Om eerlijk te zijn, zou dat wel een andere mindset vereisen. Het zou een nieuw hoofdstuk voor me zijn, met een andere aanpak, omdat je weet dat je in het begin niet om zeges of de titel kan vechten.”

“Het zou aan de andere kant echter ook wel weer interessant zijn”, denkt Bottas. Mocht Mercedes hem opzij zetten, dan lijken Alfa Romeo en Williams – de huidige nummer acht en negen in het WK – zijn beste opties. Alfa Romeo heeft zich net weer voor langere tijd aan de Formule 1 gecommitteerd, terwijl Dorilton Capital flink in Williams investeert.

