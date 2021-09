Kimi being Kimi (1)

Tijdens de testdagen vorig jaar in Barcelona bleek het toilet in de Ferrari-bus niet te werken. Kimi vroeg de monteurs om wat gereedschap en ging op onderzoek uit. Hij bleek een soortgelijk toiletsysteem op zijn jacht te hebben en repareerde de boel. Er zijn helaas geen foto’s van het verbaasde personeel.

Kimi being Kimi (2)

Zijn helmschilder vertelt hoe de twee door Zurich rijden. “Kimi vergeet vaak dat hij Kimi is.” Als ze bij een stoplicht staan, vraagt Kimi zich af waarom er mensen staan te wijzen: “Waarom doen ze dat, godverdomme?” Zijn vriend antwoordt: “Waarschijnlijk omdat deze auto een Enzo Ferrari is en jij Kimi Räikkönen bent.”

Kimi being Kimi (3)

Olivier Panis blaast tijdens de kwalificatie voor de GP van België zijn motor en zorgt voor een enorme rookwolk bovenaan Radillion. De aanstormende Räikkönen gaat niet van het gas af. Hij blijkt in een split second via de radio te hebben gevraagd aan welke kant van de baan de auto van Panis staat om vervolgens de andere kant kiezen. Räikkönen vertrouwde volledig op het oordeel van zijn team. The Iceman.

De Fin maakte er nooit een geheim van een bewonderaar te zijn van de Britse racelegende James Hunt, een coureur die op zijn zachtst gezegd de rock ’n roll-lifestyle een gezicht gaf. Zo reed Räikkönen in 2012 de GP van Monaco met een replica-helm van die van Hunt. Het maakte niet uit of je ‘slechts’ een bandendrager was, de Fin had de reputatie met iedereen door te zakken die dat maar wilde. Hij liet zelfs het hele team monteurs invliegen naar zijn zomerhuis voor een knalfeest, een karaktereigenschap die hem menselijk maakte en ook enorm populair.‘Ik heb inderdaad flink gezopen voor iemand die autocoureur van beroep is. En ik heb dat ook vast in aanwezigheid van al die mensen gedaan, en vele malen’, vertelt Räikkönen aan Kari Hotakainen, de schrijver die hem ruim een jaar volgde en (onder genot van heel veel flesjes water) meerdere keren interviewde. ‘Maar het is niet meer zo dat ik uitkijk naar het eind van het seizoen zodat ik weer kan drinken. Ik heb niet zoiets van: wanneer mijn carrière voorbij is, kan ik weer zuipen. Ik ben al zo tot het uiterste gegaan dat ik dat niet meer nodig heb.’In het boek wordt duidelijk hoe ver de loyaliteit van Räikkönen naar zijn monteurs gaat als Lotus failliet dreigt te gaan door een conflict tussen de Fin en het team. Hij liet zich in 2012 en 2013 vooral door middel van bonussen voor punten en podiumplaatsen uitbetalen en dat heeft Lotus geweten. Räikkönen eindigde in zijn laatste jaar bij het team als derde en zijn premies overstegen zijn basissalaris, het team kon plotseling niet meer uitbetalen. Räikkönen zegt geduldig te zijn geweest maar de teameigenaar kwam niet over de brug. ‘Ze waren me zes miljoen schuldig’, vertelt hij. Hij had het team failliet kunnen laten gaan maar zover heeft hij het niet laten komen. Het personeel zou dan op straat komen te staan en dat hadden ze niet verdiend. ‘Uiteindelijk had ik geen zin meer om met die lui te vechten. Ze begonnen te dreigen dat ze de naam van het bedrijf zouden veranderen en met de hele bups naar een of ander buitenland zouden verhuizen, zodat ik gegarandeerd niets meer zou krijgen.’In 2007 beleeft Räikkönen misschien wel zijn heftigste crash. Hij verdedigt dan de kleuren van Ferrari en wil op de thuisbaan van Monza natuurlijk niets liever dan de tifosi de overwinning schenken. In de derde vrije training zwenkt hij bij het insturen van de Variante Ascari hard naar rechts de muur in. Hij krijgt vele G’s voor zijn kiezen bij de impact in de bandenstapels. Hij verbijt de pijn zodat hij op zondag mag starten. Tijdens de race kan hij zijn hoofd nauwelijks overeind houden bij het aanremmen, zijn spieren kunnen niet meer. Ondanks alle fysieke tegenslag weet hij een derde plek veilig te stellen, deze heroïsche punten geven de titel die hij later dat jaar in Brazilië met een punt voorsprong verovert achteraf nog eens extra glans.