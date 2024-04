Guanyu Zhou behaalde tijdens de GP van China misschien niet het resultaat waarop hij gehoopt had, maar het werd alleszins een emotionele race voor de coureur. Zhou maakte zijn stoutste dromen waar door te starten in een Grand Prix in eigen land. Als eerste Chinese Formule 1-coureur schreef hij automatisch geschiedenis met zijn deelname. “Ik voel me vereerd en trots”, zei hij achteraf.

Waar de coureur van Stake F1 de race aanvankelijk als ieder ander wilde benaderen, merkte hij gedurende het weekend dat de emoties hoog opliepen. “Ik kan wel blijven roepen dat ik me wil focussen op de race, maar als ik het publiek op vrijdag al uit hun dak zie gaan, dan raakt me dat”, zei Guanyu Zhou tegen Formula1.com. “De tribunes zaten ramvol en iedereen begon te juichen elke keer dat ik uit de garage kwam.”

‘Ongelofelijk trots’

“Ik ben ongelofelijk trots en ik voel me vereerd dat ik de eerste Chinese coureur mag zijn die deelneemt aan de Grand Prix van China”, vervolgde hij. “Het was erg emotioneel en een heel bijzonder moment.” Helaas betekende de thuisrace nog geen punten voor de 24-jarige coureur. Hij stuurde zijn Sauber als veertiende over de streep, waarmee de eerste finish in de top tien nog op zich laten wachten.

“De laatste twee stints waren erg goed”, lichtte Zhou toe. “Ook te pitstops waren erg goed, dus er zit verbetering in.” Stake F1 Team worstelt dit seizoen al enige tijd met langzame bandenwissels. Teamgenoot Valtteri Bottas was al vaker de dupe van een mislukte pitstop. Tijdens de GP van China kampte de Fin met motorproblemen en moest hij zijn race vroegtijdig afbreken.

Guanyu Zhou hield het niet droog toen hij zondag over de streep kwam van zijn eerste thuisrace:



