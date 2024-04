Max Verstappen was uiterst opgetogen na zijn dominante optreden tijdens de Grand Prix van China. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull kwam vanaf pole geen moment in de problemen. Het was weer een feestje om in de auto te rijden, stelde hij meteen na de race over 56 ronden tevreden vast.

“Het was geweldig. We waren het hele weekend ongelooflijk snel. Op alle compounds was het genieten en ook de pitstops waren prima. Het was alsof de auto op rails reed. Ik kon eigenlijk alles doen wat ik wilde. Dit soort weekends is fantastisch om mee te maken en het is fantastisch wat we weer bereikt hebben”, vertelde Verstappen na zijn vierde triomf van het seizoen over zijn ervaringen met de RB20.

Zorgen over rommel op de baan

Alleen in de slotronde maakte Max Verstappen zich even zorgen, toen hij met hoge snelheid langs of over rommel op de baan reed, ontstaan doordat thuisrijder Huanyu Zhou daar eerder zijn voorvleugel beschadigde. “Ik ben in het verleden weleens vlak voor de finish uitgevallen. Er lagen wat onderdelen van een auto en ik reed er met ruim 300 kilometer per uur langs. Als je dan op oude en afkoelende banden rijdt, is het vrij simpel om een lekke band op te lopen. Ik wilde het gewoon dubbelchecken”, aldus Verstappen, die hierover contact legde met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Er bleek echter niets aan de hand.

