Als het aan Valtteri Bottas ligt, komt er snel beweging in de transfermarkt. In een seizoen waarin het hele rijdersveld ongewijzigd is gebleven ten opzichte van vorig jaar, kijkt iedereen reikhalzend uit naar een flinke stoelendans. Voorlopig hebben alleen Ferrari en McLaren hun line-up voor 2025 bevestigd. Bottas denkt dat het niet lang meer hoeft te duren voordat alle stukjes op zijn plek vallen.

De Fin gaf tijdens het raceweekend in Shanghai zijn kijk op de transfermarkt en alle lege stoeltjes voor volgend jaar. Volgens hem kan het niet lang meer duren voordat de chaos uitbreekt. “Ik denk dat het balletje binnenkort gaat rollen”, aldus Valtteri Bottas. “Fernando (Alonso, red.) heeft nu besloten om bij Aston Martin te blijven, dus dat is afgewerkt. Zo blijven er steeds minder opties over.”

Valtteri Bottas zit zelf ook zonder contract voor 2025. Hij hoopt – ondanks de matige prestaties van de afgelopen weken – op een verlenging met Sauber. Als de Zwitserse renstal in 2026 als Audi aan de start staat, wil Bottas een leidersrol bestieren binnen het team. Helaas trekt een begeerlijke naam als Audi natuurlijk meer coureurs aan. Naar verluidt zijn ze in Hinwil meer geïnteresseerd in een combinatie van Carlos Sainz en Nico Hülkenberg.

Hoofdrol voor Carlos Sainz

Sainz is een van de belangrijkste schakels in de markt. De Spanjaard heeft zichzelf behoorlijk populair gemaakt de afgelopen weken, maar zit nog zonder stoeltje voor het volgende seizoen. “Rond sommige rijders zijn gewoon veel vraagtekens”, legde Bottas uit. “Wat gaat Carlos (Sainz, red.) doen, en wat gaat Mercedes doen?” vroeg hij zich af. De Duitsers zitten met het vertrek van Lewis Hamilton ook zonder coureur.

Valtteri Bottas denkt binnenkort uitsluitsel te kunnen geven over de toekomst. “Idealiter wordt het in de komende weken allemaal geregeld”, lichtte hij toe. Zelf werkt hij ook hard aan een nieuwe overeenkomst. “Natuurlijk ben ik er mee bezig”, kon hij verklappen. “De gesprekken zijn begonnen.”

