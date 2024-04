Wat er ook gebeurt tijdens de GP van China, Stake F1-coureur Guanyu Zhou gaat geschiedenis schrijven in Shanghai. Dit weekend gaat hij de boeken in als de eerste Chinese coureur die op eigen bodem een Grand Prix rijdt. Een grote eer voor de 24-jarige Zhou, maar zijn focus ligt vooralsnog op een finish in de top tien en het halen van zijn eerste WK-punten van het jaar.

Guanyu Zhou blikte namens Sauber vooruit op de eerste GP van China sinds 2019. “Ik ben mega-enthousiast om eindelijk in Shanghai te mogen racen”, liet hij weten. “Om de eerste Chinese rijder te worden die deelneemt aan de Formule 1 in China betekent heel veel voor me. Ik voel me heel blij en trots.”

Guanyu Zhou debuteerde in 2022 in de sport, maar zijn thuisrace ontbrak de afgelopen jaren op de kalender. “Na vier jaar keert het kampioenschap hier eindelijk terug”, jubelde Zhou. “Met een Chinese coureur op de grid gaan we sowieso geschiedenis schrijven.” De race op het Shanghai International Circuit werd sinds 2004 zestien keer gereden, maar omdat Zhou de eerste Chinese Formule 1-rijder is, zorgt hij straks voor een unicum.

Kans om te inspireren

Als het aan Guanyu Zhou ligt, is hij zeker niet de laatste Chinese F1-coureur. Zijn thuisrace is dé kans om de lokale jeugd te inspireren om hun racedromen na te jagen. “Het is een kans om de nieuwe generatie te inspireren”, legde Zhou uit. “We zagen de passie toen de kaartjes [voor de GP van China] binnen enkele uren volledig uitverkocht waren. Mijn land houdt van racen en wacht al jaren op dit moment.”

Ondanks het historische weekend wil Zhou het hoofd koel houden in Shanghai. “Voor mij is het belangrijk om gefocust te blijven”, lichtte hij toe. “Als ik eenmaal op het circuit ben, zal ik het als elk ander weekend benaderen. Ik ga hard werken om het meeste uit de auto te halen.” De Stake F1-coureur staat vooralsnog op nul punten in zijn derde seizoen in de Formule 1. In zowel 2022 als in 2023 finishte hij als achttiende in het kampioenschap. De beste finish van zijn carrière was een P8 tijdens de GP van Canada in 2022.

