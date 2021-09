Valtteri Bottas kon weinig genieten van zijn race op Zandvoort. Hij noemde het een ‘saaie race’ waarin hij wel pushte, maar niet de snelheid had. Hij benadrukt dat hij de teamorders in de slotfase niet negeerde door voor de snelste raceronde te gaan: “Daar ging ik niet voor.”

Bottas begon vanaf de derde plek en kon bij de start die positie wel vasthouden, maar kon er ook niet veel meer van maken. Hij kon niet aanhaken bij teamgenoot Lewis Hamilton, die de druk er vol op had staan bij Max Verstappen. Bottas werd vervolgens opgedragen iets langer door te rijden op zijn setje zachte banden, waardoor hij de achterstand nog groter zag worden. Hij moest uiteindelijk na 72 ronden genoegen nemen met de derde plek.

“Het was voor mij helaas een saaie race”, vertelt Bottas. “Ik bleef wel pushen en we probeerden te gaan voor de éénstopper, dus mijn eerste stint was wat langer. Toen probeerden we met die banden het einde van de race te halen. We maakten aan het einde uit voorzorg een pitstop, we hadden een groot gat. We hebben het geprobeerd, maar we hadden vandaag gewoon niet de snelheid”, geeft de Fin toe.

In de slotfase van de race leek Bottas nog even het bonuspunt voor de snelste raceronde te pakken ten koste van Lewis Hamilton. Hij noteerde op de zachte band inderdaad de snelste rondetijd, ook al werd hem nadrukkelijk bevolen vanaf de pitmuur om zijn snelle ronde in de laatste sector af te breken. Hierdoor moest Hamilton ook opnieuw de pitstraat bezoeken om dat puntje terug te pakken, aangezien Verstappen al aan de horizon verdwenen was. “Ik ging niet voor de snelste ronde,” meent Bottas, “maar Lewis had die te pakken. Als team hebben we goed gescoord vandaag”, besluit hij.