Valtteri Bottas en Guanyou Zhou rijden ook in 2024 namens Alfa Romeo in de Formule 1. Het Zwitserse team bevestigde dat donderdagochtend in aanloop naar de Grand Prix van Singapore. Daarmee komt er een einde aan speculaties over de toekomst van met name Zhou.

De aankondiging dat Bottas en Zhou ook volgend jaar de vaste coureurs zijn, betekent dat Alfa Romeo het Franse talent Theo Pourchaire op de reservebank zet. Hij wordt testcoureur en zal invallen als de Fin of de Chinees niet beschikbaar is.

Met het nieuws drukt Alfa Romeo de berichten de kop in dat Pourchaire mogelijk het stoeltje van Zhou over zou nemen in 2024. De Chinees had een aflopende verbintenis. Die van Bottas liep sowieso al door. De Fin staat tot en met 2025 onder contract bij het team dat daarna opgaat in Audi.

Voor Bottas en Zhou betekent het een derde seizoen op rij als rijdersduo. Beiden stapten in 2022 in bij Alfa Romeo. Meer dan een positie in het middenveld zat er sindsdien niet in voor het team. Op dit moment staat de renstal met 10 punten negende en voorlaatste in de strijd om de constructeurstitel: Bottas scoorde tot nu toe 6 punten, Zhou 4.

