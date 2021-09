Wereldkampioen Lewis Hamilton bedankt zijn ‘beste teamgenoot’ Valtteri Bottas voor al zijn steun, nu de Fin bij Mercedes op weg naar de uitgang is. “Ik ga je missen.”

Na teambaas Toto Wolff uit zo ook teamgenoot Hamilton zich vol lof over Bottas. Sterker nog, Hamilton omschrijft Bottas op Instagram niet voor het eerst als ‘de beste teamgenoot’ die hij heeft gehad. “Ik ben er enorm trots op dat we vijf jaar hebben samengewerkt”, schrijft de Brit. “We hebben het team samen aan vier constructeurstitels geholpen en elkaar geholpen door elkaar in goede en slechte tijden te blijven pushen”, somt hij op.

Hamilton betitelt Bottas zelfs als ‘de beste teamgenoot waarmee ik het genoegen heb gehad om mee samen te werken’. Een flink compliment van een coureur die eerder naast Fernando Alonso, Jenson Button, Nico Rosberg en Heikki Kovalainen reed. “Je snelheid en vastberadenheid zijn indrukwekkend, maar wat er echt voor me uitspringt, is wat voor een goed mens je bent.”

“Je bent grootser dan je denkt”, richt Hamilton zich direct tot Bottas. Volgens de 99-voudig racewinnaar wacht de Fin ook nog een mooie toekomst. Afsluitend heeft hij nog een welgemeend woord van dank paraat voor Bottas. “Bedankt voor al je steun en je geweldige bijdrage aan dit team. Ik ga je missen en wens je het beste. Laten we nu dit seizoen sterk afsluiten door een achtste constructeurstitel te winnen voor het team.”

