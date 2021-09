Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat het ‘geen makkelijk proces of eenduidige beslissing’ was om Valtteri Bottas geen contractverlenging te geven. Wolff vindt dat de Fin het had verdiend om bij Mercedes te blijven, maar is ook blij dat de Fin bij Alfa Romeo zijn Formule 1-carrière kan vervolgen.

Vandaag maakte Valtteri Bottas na lang gespeculeer dan eindelijk bekend dat hij vanaf 2022 voor Alfa Romeo rijdt. De Fin moet na vijf jaar afscheid nemen van Mercedes, waar hij tot negen overwinningen, zeventien polepositions en 54 podiums kwam. De teamgenoot van Lewis Hamilton kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging bij Alfa Romeo, maar bij Mercedes zien ze wel een belangrijk lid van het team vertrekken. Dat valt Mercedes-teambaas Toto Wolff zwaar, ook omdat hij vindt dat Bottas het verdient om langer bij het team te blijven.

“Dit was geen gemakkelijk proces of een duidelijke beslissing voor ons”, zegt Wolff. “Valtteri heeft fantastisch werk geleverd in de afgelopen vijf seizoenen en hij heeft een essentiële bijdrage geleverd aan ons succes en onze groei. Samen met Lewis heeft hij de maatstaf gezet voor twee teamgenoten in de sport, en dat is een waardevol wapen geweest in onze kampioenschapsgevechten en heeft ons ertoe aangezet om ongekend succes te behalen.”

“Hij zou het absoluut verdiend hebben om bij het team te blijven en ik ben blij dat hij volgend jaar een spannende uitdaging bij Alfa heeft kunnen kiezen om zijn carrière op het hoogste niveau van de sport voort te zetten”, vervolgt Wolff. “Als het zover is zal hij ons verlaten met enorme goodwill van elk lid van het team en hij zal voor altijd deel uitmaken van de Mercedes-familie”, besluit de Mercedes-teambaas.

Foto: BSR Agency