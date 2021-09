Motorleverancier Honda heeft afgelopen zomer niet stilgezeten. Het Japanse bedrijf heeft namelijk een nieuwe energieopslag geplaatst in de krachtbron voor Red Bull en AlphaTauri, zo maken ze nu bekend. Deze update stond gepland voor 2022, maar bij Honda zagen ze de noodzaak om het te vervroegen: “We willen het ultieme doel bereiken.”

In de reglementen staat dat elk onderdeel van de krachtbron één keer per seizoen geüpgraded mag worden. Honda introduceerde in de winter bijvoorbeeld al een nieuwe interne verbrandingsmotor, maar het bedrijf bleek deze zomer nog een troef achter de hand te hebben: de Energy Store (ES), ofwel energieopslag.

“De nieuwe energieopslag is ontwikkeld in een project dat enkele jaren heeft geduurd, met als doel verbeteringen in de energie-efficiëntie te combineren met significant gewichtsvermindering”, zegt Yasuaki Asaki, hoofd van de krachtbronontwikkeling van Honda F1. “In wat het laatste seizoen in de Formule 1 zal zijn voor het bedrijf heeft Honda F1 het voor elkaar gekregen om een nieuwe energieopslag te introduceren. Deze is uitgerust met een lichter, lage weerstand, zeer efficiënt en ultra-high power batterijpakket, net op tijd voor de start van de tweede seizoenshelft.”

“Om het ultieme doel te bereiken, het verslaan van Mercedes en het kampioenschap winnen voordat we de Formule 1 verlaten, erkenden we de noodzaak om de prestaties te verbeteren”, vervolgt Asaki. “Daarom is het ontwikkelingsplan voor de nieuwe ES aanzienlijk vervroegd van het oorspronkelijke doel van 2022 naar de introductie tijdens dit seizoen.”

Honda geeft aan dat Max Verstappen al in België beschikte over de nieuwe ES, welke hem daar aan de belangrijke poleposition hielp die punten zouden opleveren in de verregende race waarbij halve punten uitgedeeld werden. Vervolgens won Verstappen in Zandvoort en was hij ook snel op Monza, al viel hij daar uit na een crash met titelrivaal Lewis Hamilton.

Honda is ervan overtuigd dat, nu ze ‘zo veel moeite’ hebben gestopt in de ontwikkeling van de ES, de nieuwe ES ‘voor de langst mogelijke periode’ voordelen zal bieden voor Red Bull en AlphaTauri. “De komende races zullen we de impact ervan zien, maar de technologie zal doorgaan tot in 2022, wanneer Red Bull het intellectueel eigendom voor de krachtbron overneemt, wat onze toewijding aan de samenwerking voor nu en de toekomst aantoont”, laat Honda weten.

