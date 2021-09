Max Verstappen begint met een achterstand aan de Grand Prix van Rusland dankzij de drie plaatsen gridstraf voor de crash met Lewis Hamilton op Monza, maar de Red Bull-coureur houdt hoop op een goed resultaat. Verstappen noemt de gridstraf ‘niet ideaal’, maar: “Er is nog niets verloren.”

Verstappen begon goed aan de tweede seizoenshelft met de zege in de verregende Grand Prix van België en een week later won hij ook voor het thuispubliek in Zandvoort. Op Monza leek Verstappen opnieuw goed te kunnen scoren, totdat de crash met titelrivaal Lewis Hamilton roet in het eten gooide. “Ik denk dat je kunt reflecteren wat je wil, maar het is belangrijk om vooruit te kijken en te blijven pushen”, zegt Verstappen. “Naar mijn mening was het een race-incident, maar we hebben een gridstraf van drie plaatsen gekregen en daar moeten we nu gewoon mee aan de slag. De race in Monza was om vele redenen zeker niet onze dag, maar nu kijk ik vooruit naar Sotsji.”

Het Sochi Autodrom heeft sinds de eerste race in 2014 geen andere winnaar gezien dan Mercedes. Vorig jaar kwam Verstappen nog in de buurt met de tweede plaats, maar dit seizoen staat Red Bull er nog iets beter voor. “Het was geweldig om vorig jaar als tweede te eindigen in Sotsji, vooral omdat het voor ons als team nooit een makkelijke baan is geweest”, aldus Verstappen. “We zijn dit jaar competitiever en we hebben momenteel een beter pakket, dus het zal interessant zijn om te zien hoe competitief we dit jaar kunnen zijn. Het wordt natuurlijk een stuk anders dan Monza en het lijkt erop dat er dit weekend wat regen gaat vallen. De baan zelf en de lay-out zijn compleet anders dan de vorige races, dus ik kijk er zeker naar uit om naar Sotsji te gaan en te zien wat we kunnen doen.”

Verstappen begint wel met een achterstand aan het raceweekend in Rusland. Hij moet namelijk drie plaatsen op de startgrid inleveren voor de crash met Hamilton op Monza. Toch wil Verstappen de hoop op een goed resultaat niet opgeven. “De gridstraf is natuurlijk niet ideaal,” zegt Verstappen, “maar er is nog niets verloren, zo bekijk ik het. Wat het kampioenschap betreft: we hebben nog veel races te gaan en het is een zeer kleine marge. We zullen proberen het beste van het weekend te maken en alles uit het pakket te halen”, besluit hij.

Foto: BSR Agency