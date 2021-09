Hij deed het al vaker in Sotsji, van achteren starten en hoog in de punten eindigen. Max Verstappen heeft al een gridstraf van drie plekken voor de Grand Prix van Rusland en zou door een motorwissel zelfs achteraan kunnen beginnen. Red Bull-adviseur Helmut Marko houdt de kaarten op de borst: “Eerste de kwalificatie en het weer afwachten.”

De veelbesproken aanstaande motorwissel hangt als een donkere wolk boven het raceweekend aan de Zwarte Zee. Bij Verstappen is er vooral door de vele ongelukken al tot drie keer toe een nieuwe motor in de auto gehesen. Red Bull wilde de Grand Prix van Rusland aanvankelijk agressief benaderen om de leiding in het kampioenschap minimaal te behouden en het liefst te verstevigen. Dat wordt met de gridstraf die Verstappen moet slikken na de botsing in Monza al een hele opgave, laat staan als hij achteraan moet beginnen.

Foto: LAT Images

“Gelukkig is het mogelijk om in te halen in Sotsji”, zegt Marko in gesprek met het Duitse RTL. “We zullen zien hoe de snelheid zal zijn vergeleken met Mercedes en dan moeten we de strategie gaan bepalen.” Van het gegeven dat het Sochi Autodrom een Mercedes-baan zou zijn, wil de Oostenrijker niets weten, alle edities sinds de introductie in 2014 werden immers gewonnen.

“Dat is niet meer relevant. We hebben dit jaar zoveel goedgemaakt, we zijn op alle circuits competitief geweest.” In al die jaren heeft het tijdens het raceweekend in de olympische stad nog nooit geregend maar de voorspellingen voor de komend weekend zijn nat. Op zaterdag zou er zelfs tot 25 milimeter regen kunnen vallen. Voor zondag is de kans op regen vastgesteld op tachtig procent.

En ook dat is een factor in de afweging van Red Bull, zegt Marko. “We zijn beperkt aan de motorkant, we zullen ergens in de volgende wedstrijden moeten vervangen. Ook mede door de opgelopen schade in Silverstone door de crash daar. We wachten op de kwalificatie, het weer en dan nemen we een beslissing.”

