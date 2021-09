Waar een motorwissel inclusief gridstraf onvermijdelijk lijkt voor Max Verstappen, redt Lewis Hamilton het de rest van het seizoen misschien wel zonder verdere motorwissel. “Het is geen absolute must”, zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff daarover.

Zowel Verstappen als Hamilton zit momenteel al op motor nummer drie, het maximale aantal. Wissel je naar een vierde exemplaar, dan volgt een gridstraf. Voor Verstappen lijkt dat onvermijdelijk, zo maakte Red Bull eerder al duidelijk. Mogelijk gaat Verstappen al bij de volgende race, in Rusland, voor een nieuwe motor en neemt hij de bijkomende gridstraf voor lief. Dit omdat hem in Sotsji sowieso een gridstraf wacht voor zijn botsing met Hamilton in Monza.

Voor Hamilton ligt het iets anders, legt Mercedes-chef Wolff uit. Tegenover Motorsport.com noemt hij het ‘geen absolute must’ dat Hamilton dit jaar nog naar een vierde motor wisselt. “We zitten namelijk nog wel goed met de huidige motor.” Daarmee is overigens niet gezegd dat Mercedes niet alsnog anders besluit, verduidelijkt Wolff: “We kunnen later altijd nog beslissen het wel te doen, maar op het moment vinden we het niet noodzakelijk.”

Mercedes en Wolff willen eerst aankijken hoe de situatie zich de komende races ontwikkelt, vertelt de teambaas. Hamilton heeft nog twee motoren in zijn pool die hij kan gebruiken, nadat één motor de geest gaf in Zandvoort. Hamilton zelf hoopt het ook de rest van het seizoen zonder verdere motorwissels – en gridstraf – uit te zingen. Zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas nam in Monza al wel zijn vierde motor, inclusief gridstraf.

