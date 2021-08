Maar liefst elf coureurs pakken in het Grand Prix-weekend op Spa-Francorchamps al hun derde en laatste ‘gratis’ motor van het seizoen 2021.

Het seizoen telt nog twaalf races – mits de kalender op de geplande 23 races blijft – en dus gaat nu ook de slijtage aan onderdelen een rol spelen. Direct krijgen de teams en coureurs met een triple-header te maken, waarbij twee races, op Spa en Monza, om een krachtige motor vragen. Om die races goed te kunnen presteren zijn er dit weekend bij meerdere coureurs nieuwe interne verbrandingsmotoren geplaatst.

Max Verstappen, Esteban Ocon, Sebastian Vettel, George Russell en Carlos Sainz zaten voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in België al op hun derde motor. Wanneer de vierde krachtbron, die dus niet uit de pool van de eerste drie motoren komt, geplaatst wordt krijgen de coureurs een gridstraf.

In België zijn ook de motoren van Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Lance Stroll en Nicholas Latifi vervangen door een nieuwe. Zij zitten nu allemaal aan de derde motor van het seizoen. Het levert ze nu dus geen gridstraf op. Ze kunnen altijd nog een oudere motor plaatsen, maar een extra krachtbron buiten de pool levert automatisch een gridstraf op.

De kans is groot dat sommige coureurs dus dit seizoen één of meerdere gridstraffen moeten pakken. Zo is het voor Verstappen nog afwachten of hij de motor van Silverstone opnieuw kan gebruiken. De motor raakte beschadigd bij de zware crash, maar Honda gaat onderzoeken of de motor nog te herstellen is. Mocht dat niet zo zijn, dan beschikt hij dus slechts over twee motoren in de pool. Voor Leclerc lijkt een gridstraf onvermijdelijk nadat zijn tweede motor na de crash met Stroll op Hongarije ook al ‘onherstelbaar beschadigd’ was geraakt.

