Red Bull-topman Helmut Marko weet niet of de gridstraf van drie plekken die Max Verstappen voor de Grand Prix van Rusland heeft gekregen helemaal terecht is, maar zinspeelt erop dat Verstappen in Sotsji met die straf al op zak ook nog wel eens een motorwissel kan doorvoeren.

Verstappen heeft een gridstraf van drie plekken gekregen voor de race in Sotsji vanwege zijn rol in zijn botsing met Lewis Hamilton in Italië. De stewards wezen hem daarvoor als hoofdschuldige aan. Terecht? “Ik weet niet of het terecht is”, vertelt Marko F1-Insider.

“Als je het echter vergelijkt met Silverstone is het zeker niet terecht”, verwijst Marko naar hoe Hamilton daar tien seconden straf kreeg voor zijn botsing met Verstappen in Copse. Terecht of niet, Red Bull overweegt met de straf van Verstappen in Sotsji ook gelijk de gridstraf voor een nieuwe motorwissel voor lief te nemen.

Verstappen heeft dit jaar immers al drie motoren gebruikt en is spoedig aan een vierde toe. Dat is één meer dan toegestaan, en dus volgt er dan een gridstraf. Die gelijk in Sotsji incasseren, is dan misschien wel zo logisch. “Die beslissing is nog niet genomen, maar in Sotsji kun je wel goed inhalen”, sluit Marko deze aanpak niet uit.

