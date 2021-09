Wedstrijdleider Michael Masi denkt dat het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Silverstone niet te vergelijken is met dat in Monza, en de straf dus ook niet. Daarnaast voelt hij er niets voor gehoor te geven aan de oproep van Mercedes-teambaas Toto Wolff om op te treden om escalatie te voorkomen.

Dat vertelt Masi na afloop van de Grand Prix van Italië, waarin Verstappen en Hamilton in ronde 25 botsten, in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine. Verstappen is als hoofdschuldige aangewezen voor de botsing. De Nederlander heeft twee strafpunten op zijn licentie gekregen en drie plekken gridstraf voor de Grand Prix van Rusland.

Hoewel Masi de wedstrijdleider is, gaat hij niet over het beoordelen van incidenten. Dat doen de stewards. Gevraagd wat hij van hun oordeel vindt, en hoe dit zich verhoudt tot de 10 seconden straf die Hamilton in Silverstone kreeg toen hij als hoofdschuldige werd aangewezen voor zijn botsing met Verstappen daar, stelt Masi dat het lastig vergelijken is.

“In dit geval waren beide coureurs namelijk uitgeschakeld. In Silverstone lag één coureur uit de race (Verstappen) en kon de ander doorgaan (Hamilton). Aangezien ze de race hier niet konden vervolgen, kun je geen tijdstraf uitdelen, want ze kunnen die niet inlossen. Dan wordt, zoals dit jaar afgesproken met de teams, dus een gridstraf uitgedeeld.”

Wat Masi daarbij wel aangeeft, is dat een gridstraf van drie plekken zwaarte redelijk overeenkomstig is. “Daar zijn we het als FIA en de teams over het algemeen althans wel over eens. Hadden Hamilton en Verstappen door kunnen rijden, dan was er dus een tijdstraf uitgedeeld”, doelt hij op hoe Verstappen dan vijf of tien strafseconden had gekregen.

Geen andere aanpak

Mercedes-teambaas Wolff riep de FIA na de race nog op om duidelijk op te treden en paal en perk te stellen aan wat hij ‘tactische overtredingen’ noemt. Dit om verdere botsingen te voorkomen. Masi voelt zich echter niet geroepen daarin mee te gaan.

“Vanuit de FIA en stewards gezien, denk ik dat we elk voorval als een individueel incident blijven bekijken”, verwijst hij naar hoe de stewards botsingen als op zich staande incidenten beoordelen. “We blijven dat doen, los van of het om Max en Lewis gaat.”

Van een patroon van escalatie, wil Masi verder ook niets weten. “Of er een patroon is, is afhankelijk van je perceptie en wie je steunt. Ik denk dat Christian Horner er bijvoorbeeld heel anders over denkt dan Wolff. Ik ga niet mee in dat soort spelletje. We hebben een geweldig close kampioenschap tussen twee topcoureurs, daar moet de focus liggen.”