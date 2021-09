Bewust? Nee, dat was het niet van Max Verstappen, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt wel dat de Nederlander in duel met Lewis Hamilton in voetbaltermen een ‘tactische overtreding’ maakte.

Voor de camera van Sky Sports F1 geeft Wolff daar de volgende toelichting voor: “Max wist waarschijnlijk dat de zege erin had gezeten voor Lewis als Lewis ervoor was gebleven. Het leek er voor mij overigens ook niet op dat Max er volledig naast zat, en daarna sprong hij over de sausage kerb en kwam bovenop Lewis terecht.”

De reden dat Wolff daarbij denkt dat Verstappen in ronde 25 een zogenaamde ‘tactische overtreding’ maakte, is dat Hamilton eerder in de race – in de openingsronde – inbond om erger te voorkomen. Verstappen deed dit later niet, waarop het tot een botsing kwam. “Max moet toch gezien hebben dat het daar mis zou gaan”, denkt Wolff.

Geen opzet

Het betekende einde race voor beide coureurs, met Wolff die in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine, uitlegt dat hij niet denkt dat Verstappen zijn titelrivaal moedwillig raakte. “Ik denk niet dat hem alle blaam treft, maar ik zei wel dat je het – zeker vanuit mijn positie – als een tactische overtreding kan zien.”

Volgens Wolff gaf Verstappen niet genoeg ruimte, waar Hamilton dat eerder wel deed. “In ronde één, bocht vier had het ook al verkeerd kunnen gaan. Toen hield Lewis echter in. Andersom bond Max later niet in, maar ik ben wellicht niet objectief”, erkent hij.

Oproep aan stewards

Wolff wil de schuldvraag verder aan de stewards laten, maar roept ze wel op om een duidelijk oordeel te vellen. “We willen niet dat dit vaker gebeurt. Dat een coureur zo’n soort ‘tactische overtreding’ kan maken zodat de ander niet wint.” Doen de stewards niets, zegt Wolff: “Dan is de vraag hoeveel ongelukken we nog gaan zien.”

Hamilton en Verstappen moeten zelf ook een manier vinden om zonder botsingen tegen elkaar te racen, vindt Wolff. “Het gaat er intens aan toe. Ze moeten een manier vinden om tegen elkaar te racen. Ze moeten ruimte laten, in elke richting.”

“De schuldvraag in zo’n botsing is immers nooit eenduidig. Ook in Silverstone was het ‘voornamelijk de schuld van’…”, doelt Wolff op hoe Hamilton daar als hoofdschuldige werd aangewezen. Wolff sluit niet uit dat Verstappen moet leren zijn verlies te nemen. “Zoals Lewis dat ook deed in de openingsronde.”