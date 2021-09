Lewis Hamilton is van mening dat Max Verstappen vandaag op Monza ‘geen ruimte wilde geven’. De Brit is ervan overtuigd dat Verstappen wist wat er zou gebeuren toen ze bocht 2 in gingen: “Maar hij deed het alsnog.”

In ronde 26 van de 53 op het Italiaanse Monza ging het mis tussen Hamilton en Verstappen. Verstappen kwam op hoge snelheid naar bocht 1 gereden terwijl Hamilton net uit de pits kwam. De Brit had de binnenkant, maar zag de Red Bull naar de buitenkant schieten. De twee gingen zij-aan-zij door de eerste chicane, maar na contact kwamen ze in de grindbak terecht. Hun race zat er meteen op.

Op beelden was goed te zien dat er de rechter achterband van de Red Bull van Verstappen, ondanks de halo, een tik uitdeelde tegen de helm van Hamilton, die de klap wel gevoeld heeft. “Ik kreeg een tik tegen mijn hoofd, dus mijn nek is een beetje stijf”, zegt Hamilton.

“We hadden een beetje een langzame pitstop, maar ik kwam de pits uit en reed naar bocht 1”, legt Hamilton uit. “Ik zorgde ervoor dat er nog ruimte was voor een auto aan de buitenkant. Ik lag vóór toen we de bocht in gingen. Voor je het weet… Max ging volgens mij over de tweede kerbstone. Hij wist op dat moment waarschijnlijk al dat hij de bocht niet zou halen en knalde tegen mij aan. Toen stond hij ineens bovenop me. Het is zeker ongelukkig. We zullen wel met de stewards spreken.”

Bij Sky Sports werd Hamilton op de hoogte gebracht van de opmerking van Verstappen, die vond dat Hamilton niet genoeg ruimte gaf. “Het is exact hetzelfde als wat er in bocht 4 gebeurde”, zegt Hamilton. “Ik ging buitenom, maar ik gaf ruimte. Dat is racen. Hij wilde vandaag gewoon geen ruimte geven. Hij wist wat er zou gaan gebeuren toen hij de tweede bocht naderde. Hij wist dat hij over de kerb zou gaan, maar deed dat alsnog.”

Terwijl Verstappen al uitgestapt was, bleef Hamilton nog even in de cockpit zitten. Hij probeerde nog even om zijn auto onder de Red Bull vandaan te halen en daarna zijn race te vervolgen, maar die poging was vergeefs. “Ik voelde me niet goed, maar ik had nog de hoop dat ik weg kon, maar de auto was gewoon kapot. Het had toch geen verschil gemaakt.”

Op de vraag hoe het nu verder moet tussen de twee, blijft Hamilton lang stil. Na de lange stilte volgt toch een antwoord: “Ik weet het niet.”