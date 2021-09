TV-commentator Martin Brundle zag een herkenbaar beeld, ooit had hij zelf als beginnend coureur ene Ayrton Senna in de F3 bovenop zich. “Dat was echt griezelig, wat een bizar incident dit.”

Een nieuw hoofdstuk dus in het boek Verstappen vs. Hamilton 2021, de twee botsten halverwege de Grand Prix van Italië. Iets minder hard dan op Silverstone eerder dit jaar. Hamilton probeerde zijn positie te verdedigen na zijn stop, Verstappen probeerde het buitenom in de eerste chicane. De Nederlander leek iets meer snelheid te hebben maar werd door de sausagekerb min of meer op de auto van Hamilton geduwd en uiteindelijk klom de Red Bull er als het ware bovenop.

“Lewis liet wel een autobreedte aan ruimte daar bij het insturen, Max had ook recht op wat ruimte daar”, oordeelde Sky Sports-analist Martin Brundle tijdens de uitzending. “Als je iets zou willen aanvechten daar dan zou het zijn dat Lewis in de bocht niet genoeg ruimte liet aan de buitenkant. Max zat er bijna volledig naast.”

Het beeld van de Red Bull bovenop de Mercedes zal nog vaak terugkeren in de overzichtjes dit jaar. “Dat zag er ook nog eng uit, het wiel van Verstappen leek daar de helm van Hamilton nog te schampen. Wat een bizar incident. Ik had ooit Senna die met zijn draaiende wielen over mijn schouders ging, dat was echt ontzettend griezelig.”

