Het is opnieuw fout gegaan tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. De twee kwamen met elkaar in aanraking in de eerste chicane op het circuit van Monza, waarna de race voor beide coureurs voorbij was.

Verstappen moest bij de start Daniel Ricciardo langs zich dulden en lag lange tijd tweede, totdat de pitstopronde begon. De Nederlander had een dramatische pitstop die 11,1 seconden duurde en daarmee verloor hij de tweede positie. Hamilton was ondertussen voorbij gegaan aan Lando Norris en lag zo aan de leiding, al was dat virtueel de tweede plaats.

In ronde 26 van de race ging het dan opnieuw helemaal fout tussen de twee titelrivalen. Hamilton kwam uit de pitstraat gereden maar Verstappen kwam aangesneld richting de eerste chicane. Hij ging buitenom voorbij aan de Brit, maar de twee gunden elkaar geen millimeter en dat eindigde in tranen voor beide coureurs. Verstappen schoot over de Mercedes van Hamilton heen en ze kwamen in de grindbak terecht. Hamilton probeerde nog weg te rijden, maar de Red Bull die op hem geparkeerd stond betekende ook voor hem einde race. “Dat krijg je ervan als je geen ruimte laat”, beklaagde Verstappen zich op de boordradio voordat hij uitstapte.

Op de tv-beelden was te zien dat Verstappen bij binnenkomst in zijn garage dat hij zei dat Hamilton hem geen ruimte gunde. Het incident zal na de race bekeken worden door de stewards.

Het is niet de eerste keer dat de twee titelrivalen met elkaar in aanraking zijn gekomen. Op het Britse Silverstone schoot Verstappen op hoge snelheid van de baan na contact met Hamilton, nadat de twee al bochtenlang zij-aan-zij reden. Hamilton werd toen als schuldige aangewezen en kreeg een tijdstraf van tien seconden.