De gemoederen liepen niet zo hoog als in Silverstone maar Max Verstappen baalt vanzelfsprekend van het incident met titelconcurrent Lewis Hamilton. De twee kwamen elkaar tegen halverwege de race en botsten: “Ik had niet verwacht dat hij me zo zou afknijpen.”

Het incident gebeurde toen Hamilton uit de pits kwam, zijn stop verliep niet goed en de wereldkampioen kwam vlak voor Verstappen weer de baan op. “Ik denk dat we beiden realiseerden dat het krap zou worden in bocht 1. Hij zwenkte ook uit naar links bij het remmen waardoor ik even op het groene astroturf kwam. Hij had door dat ik meer snelheid had”, zo legt Verstappen uit in gesprek met Nederlandse media. “Ik probeerde alsnog buitenom te gaan en toen hij doorhad dat ik er voor ging, leek hij steeds meer te knijpen.”

De ruimte was op een gegeven moment op waarna Verstappen de sausagekerbs raakte en op de auto van Hamilton terechtkwam. “Dat knijpen was niet nodig, vond ik. Ik had het ook niet verwacht. Als hij me een autobreedte had gegeven, hadden we in de exit van bocht 2 verder kunnen racen en dan had hij er nog voor gezeten ook. Maar hij bleef duwen en toen was er geen ruimte meer over.”

Natuurlijk wordt de hele voorgeschiedenis erbij gehaald, het duwtje in Imola bijvoorbeeld en uiteraard de harde crash in Silverstone. “Dat gebeurt automatisch natuurlijk”, weet ook Verstappen. “Die dingen gebeuren. Dat was toen niet leuk maar we zijn ook profs en we blijven racen. (…) Vandaag wilde ik knokken, dan moet je soms een beetje samenwerken in de bocht. Als één van de twee dat niet wil, dan houdt het op.”

Door het resultaat van gisteren in de sprintrace loopt Verstappen onder de streep twee punten uit dit weekend, al was dat niet iets wat hij meenam in het duel met Hamilton, zo bezweert Verstappen. “Zo moet je niet denken. Ik wil graag racen, ook na die slechte stop maar hij liet dat niet toe. Ik was alweer een rondje onderweg, dan ben je soort van gereset. Dit was een duidelijke kans om met hem te vechten maar dat was na één bocht helaas voorbij.”

