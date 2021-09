Red Bull-teambaas Christian Horner omschrijft de aanvaring tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton als een ‘race-incident’. “Je kunt het van twee kanten bekijken en voor allebei is iets te zeggen.”

“In mijn ogen had Verstappen recht op meer ruimte in de tweede bocht”, stelt Horner. “De andere partij zal het ongetwijfeld anders zien. In ieder geval is het heel frustrerend dat ze elkaar hebben geraakt.”

“Het belangrijkste is dat de halo zijn werk heeft gedaan en er niemand gewond is geraakt”, voegt Horner toe. De teambaas van Red Bull ziet geen reden om met zijn coureur of de tegenpartij om tafel te gaan, ook al lopen de gemoederen verder op.

“Het is een geweldige rivaliteit”, zegt Horner. “Er zullen meer pieken en dalen volgen tussen nu en Abu Dhabi. Ze strijden om de ultieme prijs en weten wat er op het spel staat. Dan kunnen dit soort race-incidenten gebeuren.”

Horner verklaart dat de langzame pitstop van Verstappen, waardoor hij achter Hamilton terecht kwam, het gevolg was van een menselijke fout. “Dat kan gebeuren, zeker onder enorme druk.”

