De crash tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen was het moment van de Grand Prix van Italië. De pitstop van Verstappen, die daarvoor nog tweede lag, verliep desastreus en hij verloor zo kostbare tijd. Hij kwam naast Hamilton terecht toen de Brit zijn pitstop had gemaakt en richting de eerste bocht reed. Verstappen wilde buitenom inhalen, maar dat ging helemaal fout: er was amper ruimte en toen Hamilton instuurde, kreeg hij de Red Bull over zich heen. De twee strandden in de grindbak en zo werd er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de toch al spannende titelstrijd. Een overzicht van de bizarre crash in beeld.

Foto: BSR Agency

Foto: BSR Agency

Foto: BSR Agency

Foto: BSR Agency

Foto: BSR Agency

Foto: BSR Agency

Foto: BSR Agency

Foto: BSR Agency

Foto: BSR Agency

Foto: BSR Agency

Foto: BSR Agency

Foto: BSR Agency