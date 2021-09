De stewards hebben Max Verstappen een gridstraf van drie plaatsen gegeven voor het veroorzaken van de crash met Lewis Hamilton in de Italiaanse Grand Prix. Zij hebben geoordeeld dat Verstappen ‘voornamelijk verantwoordelijk was voor het incident’ en krijgt er zodoende ook twee strafpunten bij op zijn licentie.

In ronde 26 van de race ging het, net als op Silverstone, helemaal fout tussen de twee titelrivalen. Hamilton kwam uit de pitstraat gereden maar Verstappen kwam aangesneld richting de eerste chicane. Hij ging buitenom voorbij aan de Brit, maar de twee gunden elkaar geen millimeter en dat eindigde in tranen voor beide coureurs. Verstappen schoot over de Mercedes van Hamilton heen en ze kwamen in de grindbak terecht. Hamilton probeerde nog weg te rijden, maar de Red Bull die op hem geparkeerd stond betekende ook voor hem einde race.

Het incident zou na de race bekeken worden en de twee coureurs moesten zich bij de stewards melden. Zij hebben nu besloten om Verstappen een gridstraf van drie plaatsen te geven voor de Grand Prix van Rusland en hebben hem dus als schuldige aangewezen in de crash die het einde van de race van de twee titelrivalen betekende. Bovendien krijgt Verstappen nu twee strafpunten toegevoegd aan zijn licentie, waarvan hij er twaalf mag hebben. Dat is voor hem echter geen probleem, aangezien hij er nul had.

“De stewards merkten op de CCTV-beelden op dat Hamilton een ontwijkende lijn reed, hoewel zijn positie ervoor zorgde dat Verstappen over de kerb moest”, laten de stewards in een document weten. “Maar de stewards zagen ook dat Verstappen helemaal niet significant langszij Hamilton reed, tot aan de entry van bocht 1. De stewards oordelen dat deze manoeuvre te laat was voor Verstappen om ‘recht op raceruimte’ te krijgen. Hoewel Hamilton verder weg van de kerbstone had kunnen sturen, hebben de stewards vastgesteld dat zijn positie redelijk was en oordelen dan ook dat Verstappen voornamelijk verantwoordelijk was voor het incident.”

Red Bull-teambaas Christian Horner bestempelde de crash eerder als een race-incident. “In mijn ogen had Verstappen recht op meer ruimte in de tweede bocht”, stelde Horner. “De andere partij zal het ongetwijfeld anders zien. In ieder geval is het heel frustrerend dat ze elkaar hebben geraakt. Het belangrijkste is dat de halo zijn werk heeft gedaan en er niemand gewond is geraakt.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff noemde de crash een ‘tactische overtreding’ van Verstappen. “Max wist waarschijnlijk dat de zege erin had gezeten voor Lewis als Lewis ervoor was gebleven”, sprak Wolff voor de camera’s van Sky Sports. “Het leek er voor mij overigens ook niet op dat Max er volledig naast zat, en daarna sprong hij over de sausage kerb en kwam bovenop Lewis terecht.”

Foto: BSR Agency