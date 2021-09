De Grand Prix van Italië geeft genoeg stof om over na te praten voor Sergej Sirotkin, onze columnist op maandag. Hij zag een mooie overwinning van Daniel Ricciardo, de clash tussen de twee kemphanen en schrijft te hopen dat we het sprintraceformat zoals het nu is geprobeerd, niet meer terugzien. Al heeft hij wel een suggestie voor het ook kan.

Allereerst ben ik echt heel blij voor mijn vriend Daniel Ricciardo. Ik ken hem goed, hij had een hele moeilijke start en worstelde met zijn zelfvertrouwen. Ik vond het mooi te zien dat hij weer terug is, hopelijk krijgt hij nu wat meer vertrouwen en kan hij sterker worden.

Hot topic is natuurlijk de aanrijding van Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ik denk niet dat ik in hun posities iets anders zou hebben gedaan, ze waren hard aan het racen en natuurlijk is een crash niet wat je wilt. Naast elkaar door bocht 1 op Monza is erg krap, Lewis leek genoeg ruimte te geven. Idealiter gaf hij nog iets meer maar als je het afzet tegen wat ik heb gezien bij andere gevechten of in de F2, daar werd helemaal niets toegegeven. Als je het zo bekijkt, deed Hamilton het nog netjes. Max besloot zijn aanval door te zetten, ondanks de weinige ruimte.

Lees ook: Rondje buitenlandse media GP Italië: ‘Historische crash’

Het was uiteindelijk een racesituatie die door een combinatie van factoren ging zoals hij ging. De sausagekerb waardoor Verstappen het sprongetje maakt, de aanraking met Hamiltons wiel waardoor de Red Bull omhoog sprong. Ik zou het niet een fout noemen van Verstappen maar eerder een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ik vind wel dat Verstappen qua schuldvraag meer verantwoordelijkheid draagt. Hij had meerdere momenten om uit te stappen, wilde ruimte afdwingen die er niet was. En als je hem dan aanwijst als schuldige moet je ook straffen. Hij lag al uit de race dus dan is de gridpenalty de enige mogelijkheid, ik vind het ook niet zo’n heel zware straf eigenlijk.

Foto: BSR Agency

‘Zou het niet begrijpen als ze dit format doorzetten’

Ik vond het raceformat dit weekend niet geslaagd. Op Monza speelt de kwalificatie normaal gesproken een zeer bepalende rol, dat maakt het mooi en spannend. Dat gevoel had ik nu echt totaal niet. En de sprintrace zaterdag was veel te kort, door de safety car had je uiteindelijk een wedstrijd van 25 minuten met zo goed als geen inhaalmanoeuvres. Misschien zou je dan toch over een reverse grid moeten nadenken. In de F2 vind ik het een mooi format. De snellere auto’s slagen erin naar voren te komen en dat gaat gepaard met veel actie.

Ik zou het niet begrijpen als de F1 doorgaat met deze vorm, nu werkt het niet. Je ziet het ook aan het gedrag van de coureurs, ze spelen op safe. Er is meer te verliezen dan te winnen. Ik zou de sprintrace lostrekken, op zondag wordt er dan volgens de uitslag van de kwalificatie gestart. En dan op zaterdag een race met een reversed grid, de top 8 of 10 omdraaien. Meer punten uitdelen dan dat ze nu doen en ook over een langere afstand rijden, 60-75 procent van de raceafstand misschien. Dan speelt de strategie tenminste ook nog een rol en is de beloning ook hoger Want nu gebeurde er gewoon niks.

Lees ook: Mercedes: ‘Toon Red Bull laat blijken dat ze wisten dat Verstappen fout zat’