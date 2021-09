De toon waarop Red Bull terugkeek op de crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton heeft volgens Andrew Shovlin, de trackside engineering director van Mercedes, aangetoond dat ze wisten dat de Nederlander fout zat.

Na de race liet teambaas Christian Horner weten dat het naar zijn mening een race-incident was. “In mijn ogen had Verstappen recht op meer ruimte in de tweede bocht”, stelde Horner. “De andere partij zal het ongetwijfeld anders zien. In ieder geval is het heel frustrerend dat ze elkaar hebben geraakt.” Red Bull-adviseur Helmut Marko sloot zich aan bij Horner en vond het ook een incident waarbij niet één schuldige aangewezen kon worden.

Ook Verstappen zelf gaf later aan dat hij het als een race-incident zag, maar volgens Andrew Shovlin van Mercedes toont dat allemaal aan dat ze wisten dat Verstappen fout zat. “We hadden uiteraard sterk het gevoel dat Lewis helemaal niks verkeerd deed en dat Max de schuldige was”, zegt Shovlin tegen Motorsport Week. “Als zelfs Helmut en Christian Lewis niet de schuld probeerden te geven, dan voelt het alsof ze wisten dat Max fout zat aangezien ze Lewis bij elke mogelijkheid de schuld zullen geven.”

“Ik denk dat het Lewis een overwinning heeft gekost en zeker een tweede plaats, dus je zult altijd het gevoel hebben dat drie plaatsen relatief gemakkelijk te overwinnen is als je een competitieve auto hebt”, vervolgt Shovlin, die zich nu vooral wil focussen op de prestaties van Mercedes, wetende dat die beter moeten. “Dat is nu allemaal verleden tijd, we moeten er nu voor zorgen dat we er een goed weekend van maken in Rusland. We hebben al best een lange tijd wat rommelige races gehad en het team moet niet afgeleid raken en prestaties leveren waarvan we weten dat we dat kunnen en waarvan we weten dat we dat moeten om de kampioenschappen te winnen”, besluit hij.

©Peter van Egmond